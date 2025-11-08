“Desmamertizarse” gradualmente por culpa de… Ya sabemos quién

Resume e infórmame rápido

Aunque sea un invento mío y vendría siendo una palabra coloquial, Desmamertizarse significaría, dejar de ser mamerto o deshacerse del pensamiento mamerto. También conocida por la derecha como Petrista arrepentido, o por la izquierda como Uribista de closet, y traidor a la causa (a esta altura del partido, ¿cuál causa?).

Mucha gente de izquierda veía venir lo que ha pasado estos tres últimos años con Petro. Tenían (teníamos) fresco el recuerdo del caótico alcalde de la Bogotá Humana, sus discursos veintejulieros en el balcón del Palacio Liévano, los camiones de la basura vintage, o sea, comprados de segunda mano, y sus posteriores putrefacciones en un parqueadero, la carrera séptima convertida en mercado persa donde la basura y los cachivaches que vendían los reducidores hacían difícil diferenciar lo primero de lo segundo.

Pero había que tragarse esos sapos que acabo de mencionar y ver lo bueno: reducción significativa de la desnutrición infantil y básicamente ser un anti-Peñalosa; eso nos gustaba, la vida por encima del concreto, como esas pequeñas plantas que nacen de las grietas de los andenes. No le hicimos mucho caso (gran error) al hoy embajador de Colombia en EE. UU., Daniel García Peña, cuando después de renunciar a su cargo como director de relaciones internacionales en la Alcaldía dijo: un déspota por ser de izquierda no deja de ser déspota.

Y más gente de izquierda, que hoy ya no está viva para ver este caos, nos lo avisaba. Antonio Caballero, por ejemplo: «Petro lleva tres meses de alcalde y ya está como Uribe: autócrata y autista, ególatra y egocéntrico». O en mi caso mi padre, que me mostraba a Carlos Gaviria o a Gerardo Molina como ejemplos y a Petro como “ese tipo todo lo que toca lo desbarata”.

Pero no oímos nada. Y votamos por él.

Para mediados del 2023 ya estábamos barrigones de los sapos que nos habíamos engullido (los famosos globos que echaba en X como el tren por encima del Darién), y la lluvia de ideas no ejecutables desde ningún punto de vista, con tres días de vida porque -ahora lo sabemos- eran para llamar la atención; pasadas las 72 horas botaba otro globo y en esas estuvo varios meses.

Yo, y muchos, logramos la desmamertización casi total con el saqueo a la UNGRD; otra vez camiones pudriéndose, pero con el agravante de la corrupción; y no, amigos Petristas, no sirve que supuestamente Petro haya “atajado a tiempo” el problema; si siguen jalando la pita, al parecer esto es más profundo y grave.

De ahí en adelante todo fue un camión sin frenos en bajada; tener la ingenuidad de creer que por poner a exintegrantes del M-19 a conversar con elenos y disidencias, semejantes monjitas de la caridad, iban a dejar las armas en tres meses, era no tener ni idea con quién negociaban; entonces, obvio, pasó lo que pasó y le dio a la derecha en bandeja de plata su dulce preferido, añorar bombardeos, bala y mano dura.

O ver a RTVC convertido en un canal como de la otrora Unión Soviética, pero en HD, sin un ápice de autocrítica, donde todo lo que hace el líder es perfecto y será recordado como un líder mundial y etc.

Entonces aquí estamos tres largos años después, no arrepentidos de haber votado por Petro -la apuesta había que hacerla, era imperativo-, sino hastiados al punto del mareo, como ese GIF de Robert Downey Jr. poniendo los ojos en blanco, hartos de los discursos en plaza pública de adolescente rebelde (con berrinches, victimizaciones y pataletas incluidas).

Reconociéndole aciertos, más como medicina para el mal de estómago que por lo que en realidad son: Reforma agraria a media marcha y a los trancazos, restitución de tierras, desempleo de un dígito (pero con 11 millones en la informalidad, esas once millones de almas esperando un plato de sopa o un subsidio para votar por la izquierda otra vez, pero al menos con la barriga medio llena y con la cabeza, esa sí, llena de ideas-, como la de creer que el presidente es la reencarnación de Bolívar, Gandhi, Martin Luther King y Gaitán condensadas en sus carnitas y huesitos), y aquí está la paradoja: la ignorancia y el hambre en que dejó sumida la derecha por siglos a la gente fueron el terreno fértil para que Petro cultivara y luego recogiera los frutos a punta de arengas delirantes en plaza pública; eso se llama agarrar pueblo. Y le ha funcionado.

Igual la apuesta se hará por Iván Cepeda, porque al parecer su propuesta la construye desde la pluralidad y los consensos, de trabajar en bloque, de consultar antes de tratar de plantear, y de pronto para estas elecciones no sigamos con la tara mental de escoger presidentes como si fueran pretendientes; por eso será importante leer con atención su plan de gobierno.

Para terminar, por favor, juventudes petristas, dejen de decirle facho a cualquiera que critica al Gobierno; es igual de tonto a lo que hace su contraparte de decirle mamerto hijuep… a la gente que defiende este Gobierno; no sean tan básicos, esta discusión no es en blanco y negro, hay toda una escala de grises y por gris ni siquiera me refiero a ser de centro. La izquierda o el progresismo no se los inventó Petro, y Uribe no fue el inicio de la derecha en Colombia. Salgan de sus cámaras de eco y escuchen por lo menos otros puntos de vista.

P.D. MTV se murió hace como 23 años. La clausura de sus canales simplemente fue encontrar el cadáver después de todo ese tiempo y por fin darle cristiana sepultura; pero igual, gracias por todo.