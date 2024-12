66 años violándoles sus ‘derechos humanos’

Resume e infórmame rápido

"¿No será que el que lleva 66 años violando los 'derechos humanos' de los cubanos es el régimen?": Mauricio Botero Caicedo.

Mandar un Hércules a Cuba lleno de comida es un acto de populismo demagógico, y justificar dicho envío manifestando que se trata de una “ayuda solidaria” a un país sujeto a una violación de “derechos humanos” por EE. UU., es distorsionar la realidad. Primero, Colombia es un país con importantes falencias alimentarias, en donde 2,35 millones de hogares no llegan a las tres comidas diarias. Millares de colombianos, incluyendo niños en algunos lugares del Chocó y La Guajira, no logran a una comida diaria. Segundo, los EE. UU. no han impuesto sobre Cuba un “bloqueo”, sino un “embargo parcial”, medida tan llena de huecos que se asemeja más es a un queso emmental. Lejos de estar bloqueada, Cuba comercia libremente con más de 140 países, incluyendo a EE. UU., país que no solo está dentro de sus cinco principales socios comerciales, sino del que Cuba recibe el 6,5 % de sus importaciones. Adicionalmente, los gringos violadores de los “derechos humanos” de los cubanos permiten –sin restricción alguna– que le lleguen a la isla entre dos a tres mil millones de dólares al año en remesas. La utilización del término “bloqueo” es una cortina de humo, una estrategia propagandística del gobierno cubano y de la izquierda internacional para encubrir el rotundo fracaso del modelo político y social cubano.

Cuba, de haber llegado a producir casi 10 millones de toneladas de azúcar en lo que ha sido la zafra más desastrosa en un siglo, hoy produce solo 350.000 toneladas, un 96,5 % menos. Echarle la culpa de este monumental fracaso al “bloqueo” no pasa de ser una engañifa, una falacia fantasiosa para captar incautos. A pesar de los miles de millones de euros en inversiones en el sector del turismo, los apagones constantes, el colosal deterioro de la infraestructura, la pérdida de personal calificado, las epidemias como el dengue y una creciente criminalidad urbana y rural han hecho que la isla sea un destino cada vez menos atractivo para el turismo internacional. Según la Agencia EFE, las proyecciones oficiales indican que el 2025 será aún peor que 2024, con un estimado de 2,6 millones de turistas internacionales, 100.000 menos que en el 2024. El turismo en Cuba tiene que enfrentar, no un presunto “bloqueo” de EE. UU., sino una reñida competencia de México y los otros países del Caribe que, además de ofrecer mejores precios, no exponen a los turistas a problemas de seguridad, salud y apagones.

Los cubanos están al borde de cumplir 66 años en que se les ha prometido, según las palabras de Leonardo Padura, “que el país daría su gran salto económico hacia el desarrollo, el fabuloso futuro socialista, preámbulo del Estadio superior de la sociedad comunista, la del futuro mejor”. Para Padura, por el contrario, la “empresa estatal socialista” lo que les sigue exigiendo a los ciudadanos es “renuncias, esfuerzos, trabajo voluntario… y siempre sacrificios: personales, familiares, ideológicos, incluso del espacio vital”. ¿No será que el que lleva 66 años violando los “derechos humanos” de los cubanos es el régimen?

Apostilla: Para el que quiera entender más sobre la Cuba de hoy, especialmente sobre La Habana, les recomiendo en estas festividades leer el fabuloso libro de Leonardo Padura, Ir a La Habana (Tusquets, 2024).