En las elecciones del domingo pasado hubo una apabullante victoria del centro. La evidencia de este triunfo estriba en la futura composición del Congreso, que, como órgano máximo del poder Legislativo, tiene la función primordial de “hacer las leyes”, como dice la Constitución de 1991. Esto implica formularlas, interpretarlas, reformarlas o derogarlas. En el caso del Senado, de los 100 miembros elegidos por voluntad popular (no se incluye a los cinco que les regalaron las curules a través de un Acuerdo de Paz negado en el plebiscito, ni a los tres que se las dieron a dedo) 84 son del centro. Las cifras de la Registraduría Nacional, con el 99,41 % de los votos escrutados, arroja el siguiente resultado: la suma de los partidos del centro-derecha (Centro Democrático, Partido Conservador, Cambio Radical y Partido de la U), arrojan un total de 7’851.054 votos, que les permiten colocar 55 senadores. En el centro-izquierda, el Partido Liberal y el Partido Verde obtienen 4’031.303 votos, los que les dan 29 senadores. La izquierda, con el Pacto Histórico y la Fuerza Ciudadana, solo consiguen 2’742.443 votos, por lo que llegan a 16 senadores. Visto desde otro ángulo, el centro obtiene 11’882.447 votos, 4,33 veces más que la izquierda. En el caso de la Cámara, los resultados fueron muy similares. Mirado desde otro ángulo, para el Congreso 77 de cada 100 colombianos prefiere votar por el centro. Si a esto se le llama, como lo hace un reciente informe de la Embajada de EE. UU, un viraje a la izquierda, lo que se está es concentrando la vista en el ojo izquierdo.

Las elecciones del pasado domingo fueron una enorme derrota para las expectativas del Pacto Histórico. Unos días antes de las elecciones, la cabeza de la lista de la extrema izquierda, el deudor moroso Gustavo Bolívar, afirmaba que iban a sacar 30 senadores, como mínimo 25. El que solo hayan sacado 16 es un descalabro monumental.

En el otro lado de la moneda, hubo un fenómeno electoral: el extraordinario despegue de Federico Gutiérrez, Fico. Hombre preparado, sencillo, pragmático y transparente, Fico es el líder que necesita este país. En el debate de la revista Semana, Fico le advirtió a Petro: “Quienes atentaron en el pasado contra la gente, quienes secuestraban, extorsionaban, quienes asesinaban, ahora supuestamente entonces son los dueños de la paz y nosotros, la mayoría de los colombianos que nunca en la vida hemos empuñado un arma para atentar contra nadie, somos dizque los amos de la guerra. No, yo ese cuento no me lo dejo meter, porque es que yo en mi vida he empuñado un arma para atentar contra alguien, totalmente diferente a lo que hiciste vos; entonces yo sí tengo autoridad moral para hablar de paz y yo sí creo en la paz y yo lo he dicho que voy a dar cumplimiento a los acuerdos de paz con las Farc, ¡pero voy a hacer que las Farc cumplan porque las Farc no han cumplido!”.

En conversación con Juan Manuel Ospina, publicada en el portal Las2Orillas, César Caballero, exdirector del DANE, afirma sobre los comicios del domingo anterior: “Finalmente, toca tener en cuenta que el domingo cinco millones de colombianos no votaron en las consultas… Además, va a haber un millón adicional, porque para primera vuelta siempre hay más electores. Entonces, hay seis millones de colombianos que aún no han tomado una decisión”. Esos seis millones de colombianos que no se han decidido seguramente van a votar es por Fico y no por Gustavo Petro, que es el candidato del odio, de la lucha de clases, de la violencia.