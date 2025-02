¿Apremiante necesidad de decisiones colegiadas?

Resume e infórmame rápido

Los autócratas, como con precisión los definió Moisés Naim en su libro, La revancha de los poderosos, “son dirigentes políticos que llegan al poder mediante unas elecciones razonablemente democráticas y luego se proponen desmantelar los contrapesos a su poder ejecutivo mediante el populismo, la polarización y la posverdad”. Hoy hay un notorio resurgimiento de líderes que no pertenecen a una sola tendencia ideológica y que han llegado al poder mediante elecciones libres, pero que, en aras de perpetuarse en el poder y/o imponer agendas radicales, manipulan y cooptan los ejes principales de una democracia que son el Congreso y la justicia. La politóloga Anne Applebaum, en su reciente libro, Autocracia S. A., señala que el puente en común lo constituye el rechazo a las democracias liberales y a sus valores: “Entre los autócratas modernos hay quienes se definen como comunistas, monárquicos, nacionalistas y teócratas. Sus regímenes tienen raíces históricas distintas, objetivos distintos, estéticas distintas. El comunismo chino y el nacionalismo ruso no solo difieren entre sí, sino también del socialismo bolivariano de Venezuela, la ideología juche de Corea del Norte o el radicalismo chií de la República Islámica de Irán”. Para Applebaum, lo que hoy se vive es una guerra de ideas, indistintamente de sus ideologías, “entre quienes respetan el imperio de la ley y quienes lo socavan”.

Como los colombianos se dieron cuenta el pasado domingo 26 de enero, una arrogante voltereta estuvo al borde de llevarnos a un cataclismo económico de proporciones incalculables. Lo ocurrido conlleva a que necesariamente este tipo de decisiones no puedan ser adoptadas unilateralmente por un solo individuo, sino que sean discutidas y avaladas colectivamente. Una alternativa puede ser el aval de por lo menos dos ministros, con una refrendación en menos de 48 horas de la totalidad del gabinete. En algunos sistemas políticos como en Suiza, el poder ejecutivo es colegiado y son los siete miembros del Consejo Federal los que toman las decisiones de manera conjunta. En Colombia el presidente tiene mucho poder (muy posiblemente demasiado) y, sin embargo, como el Congreso y las Altas Cortes se lo han dejado saber, no es omnímodo. El autor de esta nota no tiene muy claro que a Colombia le pueda convenir calcar esquemas colegiados como el de Suiza. Lo que sí tiene claro es que el país no puede poner en juego su estabilidad al arbitrio de berrinches e improvisaciones.

Apostilla 1: Basado en la novela de Katherine Anne Porter, Ship of Fools (Barco de los locos), el cineasta Stanley Kramer dirigió una deliciosa película. En dicha obra aparecen, entre otros, la Condesa (una emancipada activista española) y Siegfried Rieber (un alemán xenófobo y pronazi). Según la enciclopedia, “pronto comienza a aparecer el antisemitismo, el amor no correspondido, la xenofobia y las insatisfacciones íntimas entre los viajeros, causando conflictos entre ellos”. Si bien muchos son desadaptados y alcohólicos, la Condesa tenía una especial adicción a los opiáceos. Cualquier parecido de la película con el gabinete es coincidencia.

Apostilla 2: Teniendo acceso gratuito a los “culebrones” del canal oficial, toda subscripción a medios prepago pareciera superflua.