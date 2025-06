Cada día seremos menos, más pobres y más endeudados

Resume e infórmame rápido

Colombia enfrenta una pronunciada disminución en su tasa de natalidad: en la década de los 60, el promedio era de más de seis hijos por mujer; hoy, está por debajo de 1,62, tasa que no es suficiente para reemplazar a la población existente. El envejecimiento progresivo de los habitantes, estimándose que en el 2050 por lo menos la mitad de la población va a ser mayor que 60 años, significa que Colombia debe encarar que vive una crisis demográfica que está cercana a implosionar: con un Gobierno que no para de endeudarse, no solo somos cada día menos, sino que en un futuro cercano estaremos más endeudados, más pobres y más frágiles.

¿Cuáles son los principales detonantes de la crisis demográfica? Por un lado, está la emigración, estimada en más de 440 mil colombianos al año. Siendo la edad promedio de los emigrantes entre 20 y 39 años, esta multitudinaria fuga de cerebros limita el potencial de innovación y desarrollo del país, generando vacíos en sectores clave de la economía y afectando la productividad y competitividad. El emigrante colombiano promedio ya no es únicamente una víctima del conflicto o la pobreza, sino una persona con estudios superiores, muy seguramente capacitada, que busca una vida con menores niveles de incertidumbre y con mayores oportunidades en el mercado laboral. Un emigrante con formación universitaria implica una pérdida significativa de inversión en educación, estimada en alrededor del equivalente a 19.700 dólares por persona.

El impacto de la crisis demográfica en las pensiones va a ser especialmente crítico, al reducirse de manera pronunciada los cotizantes al sistema pensional. Hoy, de los 22 millones de personas en edad laboral, solo 6,7 millones, o uno de cada cuatro trabajadores, cotiza regularmente. Si hoy los subsidios pensionales representan el 4 % del PIB, en menos de quince años van a ser cerca del 8 % del PIB. Pero no solo habrá menos cotizantes, sino que una población envejecida necesariamente va a exigir mayores gastos en salud, renglón al que se le destina el 8,1 % del PIB. Los dos cambios demográficos, la disminución de natalidad y la emigración, aparte del sistema pensional y de salud, van a tener implicaciones significativas en áreas como la educación, la vivienda y el costo laboral, generando enormes desafíos en términos de sostenibilidad y distribución de recursos. Una población decreciente y envejecida no va a generar recursos para eliminar muy serios problemas como el bajo crecimiento y la falta de competitividad del país.

Apostilla. Tiene toda la razón el representante David Doble-Racero en que su intimidad está siendo mancillada. Faltaba más que el honorable padre de la patria no pudiera ofrecer a una cajera, sin ningún tipo de prestaciones, salarios de miseria. Increíble que en absoluta privacidad el honorable tampoco pueda gestionar puestos en el SENA, ni colocar una docena de parientes en nómina.

Apostilla 2. Más que el rotundo fracaso de la huelga del pasado 28 y 29 de mayo (en donde solo lograron bloqueos masivos), es de resaltar el admirable desempeño de los ciudadanos que enfrentaron a los huelguistas. La mayoría de los colombianos no solo necesitamos, sino que reconocemos la dignidad del trabajo.