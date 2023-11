El Partido Socialista (PSOE) y Junts, el partido independista catalán liderado por Carles Puigdemont, han acordado facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Dicho acuerdo, que descarta que vaya a haber nuevas elecciones, contempla la Ley de Amnistía, que ha sido duramente cuestionada por diversos sectores de la opinión. Según Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, Sánchez “ha pagado un precio demasiado alto para mantenerse atornillado al sillón de La Moncloa (…) la desigualdad y la impunidad son los cimientos sobre los que se levanta un acuerdo infame y vergonzoso”. Javier Esparza, portavoz de UPN, ha señalado que “es una vergüenza pactar una amnistía para unos delincuentes fugados de la justicia con el único propósito de alcanzar una investidura”.

El pasado domingo en un reportaje en el diario ABC con Ignacio Camacho, al exvicepresidente del gobierno español Alfonso Guerra le preguntaron de qué depende llamar a nuevas elecciones, a lo que contestó: “Depende de un personaje cobarde, atrabiliario y delincuente que se llama Puigdemont”. Guerra igualmente afirma que no hubiera firmado, porque no tiene sentido, un documento de apoyo a Sánchez después de haber sido derrotado en las pasadas elecciones. Sobre la foto de Sánchez con Bildu, el partido vasco cercano a la ETA, Guerra afirma: “¿Y ahora van a ser mis socios? No, esos no son mis socios, son mis enemigos. Por lo tanto yo esa foto no la trago. Es un peaje demasiado fuerte. Yo deseo un gobierno socialista, pero no a cualquier precio”. En lineamientos similares, el expresidente español Felipe González ha insistido en que la amnistía no le parece “aceptable ni tolerable: ¿de verdad la necesidad son siete votos para una investidura, ni siquiera para gobernar? No merece la pena”. Adicionalmente, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha manifestado que la iniciativa apuntada “implicaría una inadmisible injerencia en la independencia judicial y un flagrante atentado a la separación de poderes”.

Cabe aclarar que el acuerdo es para la investidura de Sánchez como presidente, mas no para gobernar. Desde otro ángulo, Estefanía Molina, columnista del diario El País, argumenta que Puigdemont entierra la independencia, ya que “en política crear una comisión, o en este caso una mesa de partidos con el PSOE, es la mejor forma de congelar un tema para que no impida otros acuerdos”. Sánchez, que estaba dispuesto a hacer todo para lograr la investidura, ha tenido que ceder a las exigencias de un personaje cobarde, atrabiliario y delincuente.

Apostilla 1: aplaudir a narcoterroristas por devolver a un secuestrado es grotesco. Al ELN, grupo que considera lícito comerciar con seres humanos, se le debe obligar a devolver de inmediato a la totalidad de los secuestrados. ¿La demora en entregar al papá de Luis Díaz le habrá permitido al ELN evacuar toda la cocaína por Venezuela?

Apostilla 2: es de lamentar la penosa enfermedad que atraviesa Juan Pablo Ruiz Soto. No se puede estar más de acuerdo con la descripción de Juan Pablo que hacen Manuel Rodríguez y Juan Mayr: “Es ineludible que venga a nuestra memoria su talante de buena persona, uno de los mejores calificativos que puede recibir un ser humano”.