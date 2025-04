Con muy poco ante que poner, Rusia no será invitada

“No es posible esconder que Rusia hoy es una potencia de segundo orden”: Mauricio Botero Caicedo. Foto: EFE - VYACHESLAV PROKOFIEV / SPUTNIK / KREMLIN POOL

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Frío y calculador, Putin enfrenta serios desafíos en el campo económico y militar, y va a tener que utilizar toda su extensa experiencia para no dejar entrever a los rusos y al mundo que Rusia no tiene el peso para ser invitada a sentarse en la mesa de póker en que se ha convertido la geopolítica global, mesa en la cual hoy solo tienen asiento los EE. UU., China, la Unión Europea y Japón. Ocultar que con una población mermada y envejeciéndose rápidamente, y una economía extractiva con altísima dependencia en los hidrocarburos, no es posible esconder que Rusia hoy es una potencia de segundo orden. Los precios de los hidrocarburos están lejos de reaccionar, e indistintamente se solucione a corto plazo el conflicto mundial sobre los aranceles, el impacto fiscal va a ser monumental (los hidrocarburos son entre el 30 al 40 % de los ingresos del Estado federal ruso), y Rusia difícilmente va a recuperar la importancia que un día llegó a tener. Putin, en medio de una guerra que no le ha sido posible concluir a su favor, y confrontando la brusca caída en los precios del crudo y del gas que puede llevar a Rusia a una contracción de su economía de entre un 2 al 3 % del PIB, no va a poder seguir argumentando indefinidamente que debe tener, en igualdad de condiciones, silla en la mesa de póker.

¿Podrá Putin, con ingresos fiscales muy disminuidos, mantener tanto el nivel de gastos corrientes del Estado —incluyendo los militares— sin acudir a mayores impuestos y/o agotando sus reservas internacionales? La economista Alexandra Prokopenko calcula que una caída de 40 dólares en el precio del barril reduciría los ingresos rusos en aproximadamente 40.000 millones de dólares, lo que equivaldría a un 2 % del PIB ruso.¿Por qué las posibilidades de que el precio del petróleo suba a corto plazo son remotas? Según los expertos, Arabia Saudita y Rusia, dos de los tres principales productores de petróleo en el mundo, necesitan un precio cercano a los 100 dólares el barril para equilibrar sus presupuestos. Al estar el precio en 60 dólares, es obvio que ni los rusos ni los sauditas van a aceptar reducir su oferta en el mercado internacional, lo que naturalmente va a exacerbar la actual sobreoferta de crudo. En el campo militar, Rusia igualmente enfrenta serios retos. Según analisis del Royal United Services Institute, el gasto militar diario está entre 200 y 300 millones de dólares. Oficialmente, el presupuesto militar para 2024 es de unos 115 mil millones de dólares, lo que representa casi el 30 % del presupuesto federal ruso y más del 6 % del PIB. Antes de la guerra con Ucrania, el gasto militar era menos del 3 % del PIB.

Putin, cuya soberbia hace que cada día sea más despiadado contra el bravo pueblo ucraniano, sólo cuenta con su enorme arsenal nuclear, arsenal que no es suficiente para ser invitado al juego de póker mundial.

Apostilla 1: No aceptando su derrota, la marioneta de Rafael Correa, Luisa González, desconoce los resultados de la contundente victoria de Noboa. Un nuevo fracaso para el Foro de Sao Paulo y la izquierda continental.

Apostilla 2: Lamentable desaparición de este gran líder gremial y promotor empresarial que fue don Jorge Cárdenas Gutiérrez.