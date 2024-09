Contemporizando con un régimen corrupto 

“Para que triunfe el mal, solo es necesario que los buenos no hagan nada” – Edmund Burke.

El no hacer nada, como advertía el estadista inglés Edmund Burke, va a ser suficiente para que la recua de sinvergüenzas en Venezuela se quede en el poder. ¿Qué es concretamente no hacer nada? Dejar pasar semanas y meses sin tomar una posición concreta frente al monumental fraude electoral venezolano. Mientras que al presidente de Chile, Gabriel Boric, no le tembló la voz para denunciar ese estropicio electoral, ni Lula, ni AMLO, ni Petro se han atrevido a denunciar las turbias maniobras chavistas, limitándose a una tímida solicitud de que muestren las actas electorales, solicitud que por supuesto el corrupto régimen no va a cumplir. Esta sorprendente contemporización con Maduro muy seguramente va a llevar, en palabras de Therry Ways, “(a) caer en la complicidad criminal” si, al final, la “prudencia” de Colombia y otros países solo sirve para darle tiempo y margen de maniobra al régimen para que consolide el fraude, extienda cubanamente su longevidad y, cuando ya nadie esté mirando, aplaste violentamente a la oposición”.

El pasado lunes, el diario ABC de España publicó un firme editorial con el título de “Maduro sigue el guion de Putin”: “La impostura de Maduro, Cabello y los hermanos Rodríguez –Delcy, vicepresidenta y Jorge, presidente del Parlamento–, fingiendo que se comportarían democráticamente, ha durado un mes y medio. Querían engañar a algunos incautos al tiempo que brindaron un punto de apoyo a sus defensores en los medios de comunicación, la academia y las redes sociales. Al anverso de la moneda, el chileno Gabriel Boric no ha titubeado en calificar de dictadura al régimen venezolano”.

La simpatía en este Gobierno por Maduro y su recua de pícaros se puso en evidencia con la peregrina invitación que se le hizo a la conferencia de medios comunitarios a Juan Carlos Monedero, uno de los lavadores de Maduro y de los fundadores del partido de extrema izquierda español, Podemos. Convertido en siniestro valedor de los regímenes más criminales del continente, como son Venezuela y Nicaragua, Monedero ha cobrado centenares de miles de euros engañando a incautos, intentando hacerles creer que Ortega y Maduro son demócratas. Al zurdo tampoco le tembló la mano para engañar al fisco español: en el 2022, el Juzgado de Instrucción de la Audiencia Nacional abrió una causa contra Monedero por blanqueo de capitales y falsedad. El caso se centraba en el cobro de 425.000 euros por supuestas labores de asesoría prestadas a los países que conformaban la denominada Alianza Bolivariana, ALBA. Monedero, experto en los tejemanejes financieros, “es titular de 92 cuentas corrientes” según pesquisas policiales presentadas en el juzgado. Monedero es parcialmente culpable de que Podemos, un partido que llegó a tener 69 escaños en el Congreso, hoy sea prácticamente irrelevante.

Apostilla: Creo oportuno que la vicepresidenta Francia Márquez se desplace a EE. UU. para presenciar las elecciones. Es inconveniente para Colombia que Francia repita su tajante sentencia sobre las pasadas elecciones en Venezuela cuando afirmó “no saber quién había ganado”, porque “no estaba en ese país”.