El evidente y manifiesto progreso de la humanidad

Mauricio Botero Caicedo
19 de octubre de 2025 - 05:00 a. m.

La ONU estima que la pobreza se redujo más en los últimos 50 años que en los 500 anteriores. Al alinear incentivos con innovación, especialización y difusión, la economía de mercado ha sido en los últimos 250 años el motor central del progreso. Y si bien en ocasiones se producen fallas del mercado, en la inmensa mayoría de los casos lo que se produce son fallas del Estado en la que gobiernos torpes e intervencionistas asumen que son ellos los que mejor pueden atender las necesidades de sus ciudadanos. Para el nobel de economía, Friederich Hayek, “una vez que el ascenso de la posición de las clases bajas cobra velocidad, atender a...

