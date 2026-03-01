El fracaso de las políticas de “Abrazos y no balazos” y de “Paz total”

"El mayor error de AMLO es haber ingenuamente creído que la pobreza, la exclusión y la falta de oportunidades era la gasolina que alimentaba el crimen": Mauricio Botero Caicedo. Foto: AFP

El mayor error del anterior presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), es el haber ingenuamente creído que la pobreza, la exclusión y la falta de oportunidades era la gasolina que alimentaba el crimen. La desaparición de la cabeza del Cartel que más dinero, armas, hombres y droga manejaba en México puso en evidencia el fracaso total de la política de “Abrazos y no balazos”, política en la que AMLO confundió la criminalidad estructural de los carteles con la marginalidad social, asumiendo que los “abrazos” y la ausencia de “balazos” les llevaría a los carteles a desmontar sus estructuras criminales, abandonando sus multimillonarios negocios transnacionales.

La crisis mexicana estaba más que anunciada: en noviembre del 2023 el analista mexicano Carlos Águila había afirmado, “Es grave, muy grave que AMLO presuma que su inútil estrategia de ‘Abrazos no balazos’ está dando resultados, cuando ha sido un total fracaso, cuando para el crimen organizado su objetivo ha pasado a dejar cuerpos colgados en puentes, desmembrados en hieleras, escenarios, o escenas, usadas para intimidar, mandar mensajes, tanto a la población, como a las autoridades, donde llevan a cabo estas dantescas escenas”.

El fracaso de la “Paz total”, engendro antinatura del contubernio entre el candidato de extrema izquierda Iván Cepeda y la Comisión Intereclesial, es más que evidente: cifras del Ministerio de Defensa indican un aumento en homicidios y secuestros a niveles no vistos en la última década. Paralelamente, los negociadores con los delincuentes nunca entendieron que las treguas eran utilizadas para comprar tiempo y que cuando las rentas ilegales (cocaína, oro, coltán, extorsiones y secuestros) superaban el costo de violar los compromisos adquiridos, ¡los delincuentes violaban todo compromiso!

El editorial de El Tiempo del pasado martes, en el que comenta la laxitud de AMLO con los criminales, señala: “Estamos, pues, ante una lección para Colombia: cuando el Estado envía señales de debilidad o de indulgencia, los delincuentes las interpretan como oportunidad (…) Las organizaciones criminales no se desmontan con discursos. Requieren determinación, coordinación institucional y ejercicio firme del monopolio de la fuerza. Postergar decisiones difíciles por cálculos políticos o ingenuidad estratégica solo agrava el desafío”. Este gobierno, por medio de funcionarios de inconcebible incompetencia, decidió apostar a que bastaba con la voluntad política y la retórica moral para domesticar a organizaciones armadas que viven del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. Asumir que estos grupos armados descubrirían durante este cuatrienio su vocación democrática, fue de tontarrona ingenuidad.

Apostilla. Tanto el presidente como Iván Cepeda han afirmado que la Corte Suprema de Justicia declaró que el material encontrado en los computadores del narcoterrorista Raúl Reyes no podían usarse dado que fueron “manipulados”. Esa afirmación es mentira, al nunca haber afirmado la Corte que los contenidos del computador fueran manipulados o adulterados artificialmente. Otra cosa completamente diferente es que el tribunal haya afirmado que dicho material no podía utilizarse en procesos penales por fallas en la custodia.