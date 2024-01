El precio de haberse comido el cuento de la paz

El informe presentada la semana pasada por Human Rights Watch (HRW) pone en evidencia que estamos igual que en 2016: “El Acuerdo de Paz de 2016 entre las FARC y el Gobierno puso fin a un conflicto de cinco décadas y trajo una reducción inicial de la violencia. Sin embargo, la violencia adoptó nuevas formas y los abusos por parte de grupos armados aumentaron en muchas zonas remotas y alcanzaron niveles similares a los que existían inmediatamente antes del proceso de paz… Casi un año y medio después de la llegada al poder del presidente Gustavo Petro, su estrategia de paz total no ha logrado reducir los abusos de grupos armados contra la población civil”. El informe de HRW parte de una premisa falsa: el Acuerdo de Paz firmado en el 2016 entre el Gobierno y las FARC no puso fin a un conflicto de cinco décadas, y la reducción inicial de la violencia fue tan breve como transitoria. El haberle puesto fin al conflicto fue un cuento, dado que el Acuerdo fue firmado con una parte, importante mas no única, de solo uno de los grupos que traficaban y delinquían en Colombia. Pero no solo fue un acuerdo limitado en participación a solo parte de los actores de violencia y narcotráfico en el país, sino que dejó abierta la llave del narcotráfico que ha sido, es y seguirá siendo la gasolina que ha alimentado los conflictos en el país en las últimas cinco décadas. Alcanzando un máximo histórico, entre el 2020 y el 2022 los cultivos de hoja de coca aumentaron “un 61 %, pasando de 143.000 hectáreas sembradas en 2020 a 230.000 en 2022”, según reporta Mongabay. Si se tienen en cuenta las cifras de 2012, el incremento es de más de cuatro veces. Las cifras al cierre del 2023 no se conocen, pero expertos adelantan que podemos estar sobre las 300.000 hectáreas.