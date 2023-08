Entre una gasolinera con ojivas y una fábrica de ingenieros

"Entre la gasolinera con ojivas nucleares, donde Putin al que no suicida lo explosiona, y cuya nave Luna-25 se estrelló antes de llegar a la Luna; y la fábrica de ingenieros, cuya nave Chandrayaan-3 acaba de aterrizar en la Luna, el mundo no debería vacilar un segundo en apostarle es a la India" - Mauricio Botero. Foto: EFE - IDREES MOHAMMED

Según los diversos medios, en los próximos días se dará un macabro hito: el número total de soldados ucranianos y rusos muertos o heridos desde que comenzó la guerra en Ucrania llegará a las 500.000 personas, de los cuales 300.000 son soldados rusos y 70.000 soldados ucranianos. Stalin afirmaba que una muerte era una tragedia, mientras que la muerte de un millón de personas era una estadística. Uno asume que Putin está esperando que su criminal invasión a Ucrania llegue al millón de muertos para poder pasar de una tragedia a una estadística. Anatoly Kurmanaev, en The New York Times, afirma que el gasto bélico de Putin amenaza la estabilidad financiera de Rusia: “La expansión del gasto y la disminución de los ingresos del petróleo y el gas de Rusia han llevado al presupuesto de la nación al déficit. La recuperación también se ve gravemente limitada por la escasez crónica de trabajadores al sacar Putin 300 mil trabajadores de la economía, con el agravante que cientos de miles de profesionales han abandonado Rusia”. Según El País, el exdiputado y exmilitar Víktor Alksnis afirmó en su canal de Telegram: “Convertimos a la antigua segunda superpotencia en un enano, no solo militarmente, sino también económicamente, con nuestras propias manos. Y lo seguimos haciendo”. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, en entrevista con El País afirmó que Rusia es una gasolinera con ojivas nucleares y que “Putin sacrifica a su pueblo y a su ejército para su supervivencia personal y política… Rusia ha fracasado en su invasión de Ucrania, pero va en camino de la destrucción sistemática de ese país”.

Y mientras el imperio ruso se desmorona, India es un país en camino a convertirse en la segunda o tercera potencia global. Con más de 1.400 millones de habitantes, la India es la democracia más grande del mundo y su enorme población le permite aprovechar el ‘bono demográfico’ (aquella situación en la cual la proporción de personas en edades productivas crece de manera sostenida respecto a la proporción de personas en edades potencialmente inactivas –menores de 15 y mayores de 60 años–). En 2040, en poco menos de dos décadas, la población india habrá aumentado a 1.600 millones. En India no solo la demografía y la economía juegan a su favor, sino que al tener una gran población apta para el capitalismo y la competencia (dado su dominio del inglés, combinado con su enorme facilidad con los números) les permitirá a sus habitantes articularse con Occidente con mayor facilidad. La India produce cada año un millón y medio de ingenieros, cuya mayoría se insertan en las grandes empresas tecnológicas globales. Hoy, 12 nativos de la India encabezan las principales 50 empresas en el mundo.

Entre la gasolinera con ojivas nucleares, donde Putin al que no suicida lo explosiona, y cuya nave Luna-25 se estrelló antes de llegar a la Luna; y la fábrica de ingenieros, cuya nave Chandrayaan-3 acaba de aterrizar en la Luna, el mundo no debería vacilar un segundo en apostarle es a la India.

Apostilla. Unas mujeres sobresalen por su talento, inteligencia o capacidad; otras por su porte, belleza o simpatía; finalmente hay unas que sobresalen por sus tenis.