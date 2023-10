Hamás pretende aniquilar al pueblo judío

Hitler y los nazis convirtieron a los judíos en objeto de la persecución y el exterminio porque eran antisemitas furibundos que odiaban a los judíos. El grupo terrorista Hamás, en repetidas ocasiones, ha manifestado que su doctrina es exterminar totalmente a los judíos, no dejar uno solo de ellos vivo. El connotado analista Guy Sorman, en reciente artículo en el ABC de España, lo señala sin ambages: “Para el grupo islamista Hamás, el enemigo es el judío, más incluso que el israelí. Las masacres contra civiles no han sido actos de guerra, sino un pogromo antisemita de la misma naturaleza que los perpetrados en el pasado en Rusia, Ucrania y en la Alemania nazi”. “Pogromo” es una palabra de origen ruso que significa causar estragos, demoler violentamente.

Durante el siglo XIX, como lo relatan los historiadores, “el odio religioso hacia los judíos se combinó con creencias sobre la diferencia racial y la superioridad que se centraron en la sangre en lugar de en la fe para engendrar el antisemitismo moderno”. Pero fue en 1942, cuando el asesinato de judíos en la Unión Soviética ya estaba en marcha, que en el castillo de Wannsee, cerca de Berlín, los nazis redactaron la conocida “solución final” al “problema judío”, que en esencia consistía en iniciar el asesinato de hombres, mujeres y niños judíos en toda Europa. El objetivo de la conferencia de Wannsee era claro: la coordinación de una política de genocidio. Si el mundo hubiera reaccionado con firmeza en contra de Hitler y los nazis, el exterminio de más de seis millones de personas se hubiera evitado.

No condenar a Hamás, una organización fanática y terrorista, por su bárbaro asesinato de hombres, mujeres y niños israelíes, es ponerse al lado de los nazis. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, dijo que las acciones y políticas del grupo islamista Hamás no representan al pueblo palestino. Tratar de confundir a la opinión mundial en el sentido que la ocupación militar de Gaza buscando la desaparición de los terroristas genocidas se asemeja al nazismo es una grotesca distorsión de la verdad. Mal haría Israel en no defenderse de aquellos que buscan aniquilarla. Alentar el islamo-izquierdismo, y no condenar los actos de Hamás como barbarie y terrorismo, es de cobardes. Como señala Ezequiel Spector, analista de El Clarín, “cualquier defensa plausible del pueblo palestino debería incluir también el repudio a este grupo terrorista. La ambigüedad o el discurso vago sobre este tema por parte de representantes políticos implica una justificación de estos crímenes”.

Al embajador de Israel en Colombia, ¡mil disculpas!

Apostilla: no haber elegido en Ecuador a la correveidile del exdictador Rafael Correa, cuya nefasta herencia fue despilfarro, burocracia y pobreza, fue acertado. Correa fue el autor de una infame persecución a los medios independientes de comunicación. Ecuador atraviesa por un momento difícil en que las mafias de los narcotraficantes, como ocurre en Colombia, pretenden tomarse el poder. En Ecuador, sin embargo, estas mafias no tienen la desfachatez de arroparse en “mantos ideológicos”, como hacen las mafias colombianas, “manto” que en un futuro apuestan les garantizará impunidad total.