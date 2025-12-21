Intromisión impropia y falta de respeto a 7,2 millones de chilenos

“Las elecciones en Chile fueron un maravilloso ejemplo de cómo se mueve una verdadera y sólida democracia”: Mauricio Botero Caicedo. Foto: EFE - Elvis González

En una de las elecciones más diáfanas y trasparentes que se han llevado en el continente, 7,2 millones de chilenos eligieron el pasado domingo a José Antonio Kast como el próximo presidente de Chile. Kast con estas cifras arrasó en todas las regiones del país (la comunista Jeannette Jara solo ganó en 32 de 346 comunas de Chile) y se convirtió en el presidente más votado de toda la historia. El actual presidente de Chile, Boric, un hombre intrínsicamente decente (aunque ideológicamente equivocado), al felicitar a Kast por su triunfo, afirmó: “Hemos estado en las antípodas durante gran parte de nuestra carrera política; sin embargo,...