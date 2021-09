La imitación de Petro

Tomás de Kempis fue un fraile católico renacentista del siglo XV, autor de la Imitación de Cristo, una de las obras de devoción cristiana más egregias de la historia, que sirvió de ejemplo a la vida espiritual de los monjes y frailes. Según los legos, “la obra de Kempis representa el misticismo de la escuela de Windesheim, de los Hermanos de la Vida Común. Está repleto de citas de las sagradas escrituras y escritos de los padres, especialmente de san Agustín y san Bernardo”.

Traigo a colación la obra de Kempis porque el inescrutable candidato presidencial de la extrema izquierda, Gustavo Petro Urrego, ha afirmado, sin rodeos ni circunloquios, que “cuando hablé de un pacto con el Jesús que prefiere a los pobres no dije que soy Jesús, sino que Jesús se parece a mí”. Así de sencillo, amigo lector: Petro Urrego deja muy en claro que él no es Jesús, sino que Jesús se parece a él. Repetidas llamadas a la campaña del senador Petro, preguntando si Gustavo se refería a Jesús de Nazaret o a Jesús Santrich, no tuvieron respuesta.

Haciendo abstracción que el Jesús dibujado por Kempis en la Imitación de Cristo tenía como objetivo instruir el alma en orden a la perfección cristiana, hay algunas pequeñas diferencias entre Jesús de Nazaret y Jesús de Zipaquirá, el candidato de Colombia Humana.

- Jesús de Nazaret usaba túnica y sandalias. Jesús de Zipaquirá usa finas prendas italianas y Ferragamos.

- Jesús de Nazaret nació y vivió en un establo. Jesús de Zipaquirá vive en la urbanización más lujosa de Colombia.

- Jesús de Nazaret era hijo de José, un carpintero. Algunos familiares de Jesús de Zipaquirá practican es con el serrucho.

- Jesús de Nazaret predicaba el amor y Jesús de Zipaquirá predica la lucha de clases y el odio.

- Jesús de Nazaret anunciaba el reino de Dios. Jesús de Zipaquirá anuncia es el reino del Pacto Histórico.

- Cuando Jesús de Nazaret visitó el templo de Herodes se molestó tanto que tiró las mesas de los cambistas e hizo caer las monedas al suelo. Por el contrario, cuando Jesús de Zipaquirá visitó a los prestamistas, lejos de tumbar la mesa, con regocijo metió en bolsas de plástico los fajos de billetes que le entregó su discípulo, Juan Carlos Henao.

Pero en el fondo no se trata de hacer odiosas comparaciones entre los dos Jesuses, sino hacer una propuesta y un comentario. La propuesta es que el Kempis de nuestros días debe ser el educador, catecúmeno y literato Gustavo Bolívar. Genial autor del género de las narconovelas, no puedo pensar en nadie más culto y adecuado para escribir el guion de la serie “La imitación de Petro” que Gustavo Bolívar. El papel estelar de María, joven y virgen, lo puede desempeñar Margarita Rosa. No tiene ninguna importancia que desde hace tiempo no sea ni lo uno ni lo otro. El intérprete de Judas Iscariote, una vez se pinte de rojo la cabellera, le cae al dedal a Hollman. ¿Entre escena y escena habría que buscarle una mujer a la que le pueda cascar?

El comentario es que uno de los otros candidatos a la presidencia, Alejandro Gaviria, ha dejado entrever que entre la primera y segunda vuelta va a estar encantado de negociar con Petro, es decir con Jesús de Zipaquirá. ¿Qué va a conversar Jesús de Zipaquirá con un ateo como Alejandro Gaviria? Cuando Jesús de Zipaquirá explique que tanto el papá de Jesús de Nazaret como el suyo es Dios, y Gaviria diga que Dios no existe, se puede armar la de Cristo.