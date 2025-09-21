La pirámide pronto empezará a tambalear

Presidente de la República, durante la concentración en la Plaza de Bolívar para defender la reforma pensional. Foto: Óscar Pérez

En un artículo del pasado martes, “La población+50, la nueva fuerza del país”, El Tiempo hace un interesante análisis de los desafíos y oportunidades que enfrenta el país alrededor de la transición demográfica. Citando al informe de Economía Plateada en Colombia del Banco Popular, “hoy más de 14 millones de personas superan los 50 años y, para 2030, habrá más colombianos mayores de 60 que menores de 15”. Para Soraya Montoya, directora de la Fundación Saldarriaga Concha, “las nuevas realidades en la salud, el cuidado, la educación, el mercado laboral, la vivienda, la infraestructura, la tecnología y también las relaciones...