Metiéndole candela al chu, chu, chu 

El 1° de mayo el ministro de Salud, en una entrevista con Noticias Caracol, había dicho sobre la salud de los maestros: “Este es el ejemplo de salud que quiere el señor presidente de la República, no solo para los maestros, sino para toda Colombia”. Cuando el periodista le preguntó si este sería el piloto, Jaramillo contestó: “Por supuesto, exactamente, aspiramos a que se convierta y estamos seguros de que con la calidad de maestros que tenemos y con todo el trabajo de la Fiduprevisora y los ministerios podamos demostrarle a Colombia que sí se puede hacer”. Hoy Jaramillo, en un reversazo olímpico, afirma que el modelo de salud de los profesores no tiene nada que ver con la reforma de la salud. Victoria Avendaño, ejecutiva y profesora de Fecode, explica el monumental enredijo: “El ministro de Salud culpa a la Fiduprevisora, la Fiduprevisora culpa al ministro de Salud, al Gobierno. Aquí los responsables son todos ellos, es el Gobierno, porque la propuesta salió del mismo presidente”. La líder sindical dice que son más de 800.000 afiliados al FOMAG entre maestros y beneficiarios, de los cuales 316.00 padecen enfermedades crónicas, catastróficas.

Como si el caos de la salud de los maestros fuera poco, el martes pasado el país recibió la noticia del retiro voluntario de Sura, que se suma al de Compensar y a la intervención de Sanitas por parte del Gobierno en abril. Para Ana María Vesga, presidenta de ACEMI: “Estamos presenciando la destrucción del mayor avance social del país en toda su historia. Irreversible”. Pero esto que está pasando no debe ser sorpresa para nadie. En una entrevista con Daniel Coronell publicada el 12 de marzo de 2023, Petro anunció: “Chu, chu, chu, eso es un dominó. Ni siquiera hay que demorar pagos. Simplemente, EPS quebrada, sus afiliados, como lo han hecho hasta ahora, tienen que pasar a las que quedan. Y esa se cae. Entonces ese mundo mayor aún de afiliados tiene que pasar a la que queda. Esa se cae. No es sino esperar. Si yo quisiera eso, no es sino esperar”.

Los colombianos teníamos un sistema de salud muy aceptable, con defectos e imperfecciones, pero que funcionaba. Hoy vamos a terminar con un sistema pésimo que, habiendo demostrado su incapacidad de brindarles salud a 800.000 maestros, mucho menos será capaz de brindarles salud a los 50 millones de colombianos. Si no me cree, ¡pregúntele a doña Victoria Avendaño!

Apostilla. Se entiende la agresividad de varios funcionarios de este Gobierno, incluyendo la del ministro del Interior, contra los medios cuando uno lee el libro La revancha de los poderosos, de Moisés Naím: “Los medios de comunicación constituyen uno de los mayores controles sobre las pretensiones de los que aspiran a convertirse en autócratas, por lo que domeñar a la prensa pasa a ser una prioridad fundamental. Unos medios libres no solo molestan enormemente a los dirigentes que se apoyan en el populismo, la polarización y la posverdad para gobernar, sino que son un auténtico peligro para su poder. Los medios libres anulan su capacidad de elaborar su relato como verdad. Por eso, una relación quisquillosa y conflictiva que se vuelve hostil de manera abierta con los medios es una de las señales más claras de que un país avanza hacia la autocracia”.