Opinión
Columnistas
¿Por qué son tan peligrosos los Robespierre de este mundo?

Mauricio Botero Caicedo
25 de enero de 2026 - 05:07 a. m.
Foto: EFE - Victor Lerena

Robespierre (1758-1794), en el periodo más radical de la Revolución Francesa, además de ser el arquitecto intelectual y político del “Reino del Terror”, fue el catalizador del Comité de Salvación Pública, órgano precursor del totalitarismo moderno que ordenó más de 16.000 ejecuciones. Robespierre se autodenominaba “incorruptible y virtuoso” porque creía que su vida y su pensamiento estaban guiados por la virtud que en él se volvió el criterio para juzgar y castigar, casi siempre por medio de la guillotina. “Con su mandíbula cuadrada, frente baja y un aspecto patibulario y picado de viruela, Robespierre conjugaba todos los vicios...

