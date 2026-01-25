¿Por qué son tan peligrosos los Robespierre de este mundo?

“Este columnista ve en Iván Cepeda alarmantes similitudes con Robespierre”: Mauricio Botero Caicedo. Foto: EFE - Victor Lerena

Robespierre (1758-1794), en el periodo más radical de la Revolución Francesa, además de ser el arquitecto intelectual y político del “Reino del Terror”, fue el catalizador del Comité de Salvación Pública, órgano precursor del totalitarismo moderno que ordenó más de 16.000 ejecuciones. Robespierre se autodenominaba “incorruptible y virtuoso” porque creía que su vida y su pensamiento estaban guiados por la virtud que en él se volvió el criterio para juzgar y castigar, casi siempre por medio de la guillotina. “Con su mandíbula cuadrada, frente baja y un aspecto patibulario y picado de viruela, Robespierre conjugaba todos los vicios...