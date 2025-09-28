Privilegio que tuvieron hasta los más bobos

“Ser joven no reemplaza el tener la formación o experiencia necesaria para ejecutar políticas que favorezcan a los jóvenes”: Mauricio Botero. Foto: Ministerio del Interior

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

“El joven se enorgullece de su juventud, como si no fuese privilegio que tuvo hasta el más bobo”: Nicolás Gómez Dávila.

La aspirante a viceministra de la Juventud, la hoy excontadora Juliana Guerrero, planteó una peregrina tesis para justificar su idoneidad para el cargo: “Yo cumplo el primer requisito para ser viceministra de Juventud, y es que soy joven”. Alguien tendría la bondad de explicarle a la jovencita que está confundiendo identidad con idoneidad, y que ser joven no reemplaza el tener la formación o experiencia necesaria para ejecutar políticas que favorezcan a los jóvenes. La exótica pretensión de Juliana Guerrero puede llevar, como lo anotaba un analista, al identitarismo burocrático: “Solo mujeres en ministerios de mujeres, solo indígenas en ministerios indígenas, solo pobres en política social”. La jovencita también parecía desconocer que uno de los obligatorios requisitos de grado es el haber presentado el examen SaberPro. ¿Será que pensaba argumentar que el hecho de ser joven la exime de este requisito?

Los presuntos estudios de Juliana seguramente no le permitieron conocer, y mucho menos apreciar, que una de las principales educadoras de la historia de la educación infantil, María Montessori, a los ochenta años seguía dando conferencias, formando maestros y asesorando escuelas en Europa y Asia. Que Nelson Mandela hasta sus 90 años fue mentor y promotor activo de programas educativos para la juventud africana. Que, ya cumplidos sus 80 años, Gabriel García Márquez participaba en talleres y asesorías para nuevas generaciones de comunicadores. ¿Guiar a los jóvenes es una tarea que deben desempeñar exclusivamente los jóvenes?

El sesgo contra los mayores es igualmente estúpido. En el momento más crítico de su historia los ingleses reeligieron como primer ministro a Winston Churchill, que en ese momento contaba con 78 años. En una reciente columna en referencia a la presunta inutilidad de los mayores, María Clara Ospina escribió: “Esa es una absurda teoría de generaciones modernas que solo aman la juventud, la belleza y el dinero. Hoy el faro de sabiduría es el celular, las redes sociales o el influencer de moda (…). El potencial de los viejos es infinito, y toda cultura que lo ignore ignora la ley de la vida (…). Los viejos hemos sido a través de la historia faros de sabiduría, lo más valioso y respetado de una comunidad”.

Apostilla. El ministro Armando Benedetti confiesa: “Es un gabinete flojo y Petro lo sabe”. Después de 38 meses (equivalente a las 4 pm en un día laboral de 8:30 a 5:30 pm), ¿solo se percatan hasta ahora de la flojera? ¿Cómo no va a ser flojo un gabinete que ha sido escogido por su contumaz ideología, no por sus capacidades? ¿Cómo no va a ser flojo un gabinete en el que cambian a los ministros en el momento en que se empiezan a enterar de sus carteras? ¿Cómo no va a ser flojo un gabinete que hace varios años salió de casi la totalidad de mandos medios, funcionarios que eran los que sabían cómo funciona el Estado? No es necesario tener dos dedos de frente para entender la sabiduría de la frase de que el que siembra vientos, cosecha tempestades.