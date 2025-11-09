"Cada vez que el Gobierno ondea la bandera del M-19, manchada con la sangre de los magistrados, traiciona la justicia y humilla sus muertos": Mauricio Botero Caicedo. Foto: Agencia EFE

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

“Se pretende construir memoria sobre la ficción”, sostiene Juliana Gaona, hija del asesinado magistrado Manuel Gaona: “La historia se escribe con hechos, no con ficción o propaganda”. Otro hijo del magistrado, el académico Mauricio Gaona, en entrevista con Semana, narra detalles de la investigación que prueba que su papá fue ejecutado de manera atroz por el M-19: “Desde la perspectiva de la historia, es lamentable que, cuatro décadas después, observemos cómo se repiten los ciclos del olvido y de la infamia; cómo los victimarios son humanizados y las víctimas deshumanizadas; cómo se ataca la verdad (…) Se han hecho esfuerzos desde distintos sectores para desdibujar las relaciones criminales que antecedieron, acompañaron y sucedieron a la toma. Se ha intentado modificar el relato sobre los responsables, que no han hecho más que culparse entre sí, sin que ninguno asuma su responsabilidad (…) La verdad es inconveniente porque existe una narrativa muy fuerte, y es un hecho documentado y consolidado, incluso en archivos diplomáticos de otros países, que la guerrilla del M-19, Pablo Escobar y Los Extraditables mantuvieron una relación criminal antes, durante y después de la toma del Palacio de Justicia”.

Pero no solo es Mauricio Gaona el que señala el “maridaje” entre el narcotráfico y el M-19. En similar sentido se pronuncia el expresidente de la Corte Suprema y ponente del informe de la Comisión de la Verdad, José Roberto Herrera, uno de los tres magistrados que elaboraron dicho documento. Para el exmagistrado, “algunos de los perpetradores de esa vergonzosa desgracia nacional aún guardan silencio y no piden perdón sincero a las víctimas, sino que su único fin es tratar vanamente de que los colombianos crean su insólita versión de que su contraparte es el único responsable.” Herrera también afirma que fue un arma de fuego del M-19 la causante de la muerte del magistrado Gaona Cruz. Como bien lo señala el exministro Luis Felipe Henao, cada vez que el Gobierno ondea la bandera del M-19, manchada con la sangre de los magistrados, traiciona la justicia y humilla sus muertos.

Hoy muchos victimarios del holocausto del Palacio de Justicia, indultados y sin decir la verdad, se dan el lujo de llamar la masacre “genialidad”. Las sociedades cobardes y permisivas les otorgan todo tipo de prebendas a los victimarios —¿incluyendo el distorsionar a su antojo lo hechos?—, no existiendo posibilidad alguna de revivir aquellos cuya vida se les arrebató. El que no haya exasesinados es razón suficiente para no exaltar a los exasesinos.

Apostilla 1. Para el exministro Carlos Medellín, hijo del también asesinado magistrado Carlos Medellín Forero, “así como hay líderes del M-19 que han reconocido estos hechos (el holocausto) y han pedido perdón, hay otros que pretenden graduar como héroes a los asesinos”.

Apostilla 2. La sentencia de magistrado Jorge Enrique Ibáñez es tajante: “No se ha contado la verdad histórica y se ha querido deformar la historia de lo ocurrido. La toma del Palacio de Justicia no fue una acción genial, sino una acción demencial”.