¿Será que en el Pacto Histórico tienen miedo, mucho miedo?

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Decía Franklin D. Roosevelt, el expresidente de EE. UU., que “en política no hay casualidades (…), y si las hay, es que están muy bien preparadas.” ¿Es acaso casualidad que en espacio de unos pocos días el candidato de la extrema izquierda, Iván Cepeda, afirme que Antioquia es la “cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado”; que en pleno centro de Medellín más de 500 indígenas se apostaran en La Alpujarra, bloqueando el ingreso a la Alcaldía y a la Gobernación, y afectando a miles de ciudadanos y de servidores públicos; y que en un encuentro de Alexander López con comunidades indígenas del Cauca el senador convocara una “Minga permanente” de cara a las elecciones? Por supuesto, ninguno de estos tres eventos es casualidad: están fríamente calculados por un Pacto Histórico preso del miedo por la casi segura derrota que van a enfrentar las próximas elecciones.

¿Quién paga los buses? ¿Quién paga el “paseo” y la logística? Solo un simple pensaría que las enormes sumas de dinero que cuesta movilizar la Minga no vienen del dinero que aportamos los contribuyentes. Transportar a cada Minga requiere mínimo entre 15 a 20 buses, con un costo por vehículo cercano a los 12 millones de pesos. Alimentar a cada indígena, a razón de $30.000 pesos diarios durante seis a ocho días, les puede costar otros 120 millones. Y en logística (carpas, baños, coordinación, etc..) no se bajan de 300 millones. El costo total de la mini Minga en La Alpujarra puede superaría los $1.000 millones. Y si, como amenaza el senador López, piensan llevar la Minga a todo el país (o, digamos, unos 400 municipios), se puede estar hablando de una inversión de 400.000 millones de pesos. ¿Están enterados en el CRIC y la ONIC del esfuerzo económico que le están exigiendo? ¿Saben los indígenas a qué van? No pereciera. En La Alpujarra, uno de los indígenas —acompañado de una mujer con la que habría llegado desde Tierralta, Córdoba— aseguró no saber la razón del bloqueo: “No nos han dicho nada, estamos cumpliendo órdenes”, expresó al ser consultado por las razones de su presencia en el sitio.

Para el senador Alexander López, “estamos en Minga y vamos a montarla en la chiva de la revolución ciudadana para mantener nuestro proyecto de gobierno. Tenemos 79 días y el 31 de mayo tenemos que ganar en primera vuelta, sí o sí. No podemos ir a segunda vuelta porque sabemos que, en segunda vuelta, nos van a joder”, agregando, “aquí nadie duerme, aquí nadie descansa, aquí estamos en Minga por la patria”. Para el autor de esta nota, lo más sorprendente de estos tres eventos (que de causalidad no tienen ni asomo) es que en el Pacto Histérico (perdón, Histórico) hay miedo, mucho miedo de perder. ¿El discurso de López arengando y manipulando tiene como objetivo infundirle miedo a los excluidos, a los indecisos, a los que respaldan a Paloma y/o a Abelardo, y a los que piensan salir a votar el 31 de mayo?

Apostilla. La estrategia del senador Alexander López de inculcar miedo tiene una protuberante falla y es el que los colombianos no nos dejamos asustar tan fácilmente, mucho menos por una “Minga permanente”, por más palos, machetes o bastones que esgriman.