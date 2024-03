La divertida sentencia de Nemesio García Naranjo (erróneamente atribuida a Porfirio Díaz), “¡Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos!” en este siglo está lejos de tener vigencia. Dada su cercanía con el coloso del norte, México no solo es un país próspero, sino que cada día se hace más rico. Su presunta lejanía con Dios, por contra, no parece afectarlo. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), con una tasa de desempleo del 2,9 % de la población económicamente activa, en el sector formal se podría decir que no hay desempleo. En México existe esa maravillosa válvula de escape que es el río Grande: el que no consigue empleo, viaja al norte y cruza el río. ‘Los mojados’, como afectuosamente los llaman, una vez en Estado Unidos, pronto empiezan a enviar remesas. La cercanía con Estados Unidos le ha permitido a México multiplicar sus ingresos en divisas: en el 2023, las remesas sumaron 63.313 millones de dólares, y el turismo les dejó a los herederos de los aztecas 31 mil millones de dólares. Pero posiblemente el efecto a mediano plazo más importante, en buena parte por las tensiones entre China y Estados Unidos que han hecho que cada día más empresas reevaluen las fuentes de sus suministros, es el nearshoring que en México podría hacer que la economía crezca 3,7 % al año. El nearshoring, además de cuantiosas inversiones, aporta trasferencia de tecnología y creación de empleos productivos, pero esa inversión está enfocada al norte del país, la región más pujante de México. El centro se lleva gran parte de la inversión estatal, mientras el sur sigue siendo la región más pobre del país.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador -AMLO-, goza de una popularidad promedio del 66 % sustentada en tres pilares: el primero es que, en México, aparte de los millones de empleados públicos, hay más de 25 millones de personas que reciben apoyo del gobierno en subsidios, dádivas, y prebendas. El segundo es que AMLO es un gran comunicador y sus ruedas de prensa diarias a las 7 a.m., las “mañaneras”, tienen importante acogida; y tercero, a nivel personal, AMLO es un hombre austero, aparentemente sencillo, que viaja en clase turista con un séquito mínimo. La principal sombra del sexenio de AMLO es el casi absoluto fracaso de su política de seguridad, denominada con infinita candidez “abrazos y no balazos”. Los narcos dominan parte importante del país y la delincuencia común opera a sus anchas. La ingenua tolerancia con los criminales en México presagia el oscuro futuro que en Colombia le depara a la Paz Total, donde cerca de 300 de los 1.101 municipios son controlados por grupos armados ilegales.

Gustavo Bolívar, zurdo de memoria selectiva, afirma sobre la “vaca” de los antioqueños: “Declaran cero pesos en sus declaraciones de renta y ahora andan pidiendo $1 millón a la gente que sí tributa para terminar las vías que harán valer el triple sus predios”. Resulta que es él mismo el que se le pasó que tenía que pagar impuestos sobre 1.300 millones de pesos que recibió de regalías por la telenovela El Capo. La DIAN detectó el fraude y lo hizo pagar.