El respeto a Pepe Mujica, el último de los estoicos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

"Don Pepe Mujica, por su enorme coherencia, puede llegar a ser el último de los estoicos y en ello radica mi profundo respeto y admiración hacia él": Mauricio Botero Caicedo Foto: AP - AP

Hace algunos lustros empecé a darme cuenta de que en el campo económico y social el estar en orillas diferentes no era —no podía ser— óbice para admirar y respetar a una persona. Diferir con alguien, aprendí a regañadientes, no implica desconocer o ignorar sus posturas y mucho menos irrespetar sus puntos de vista. En mi error desdeñaba —por no decir despreciaba— a José Mujica, el expresidente del Uruguay. Lo desdeñaba al asumir que era exclusivamente un terrorista de extrema izquierda. Con el tiempo, al percatarme que este hombre sencillo y austero mantenía una vida acorde con sus ideales, regalando el 90 % de su salario mensual de $12 mil dólares como presidente a organizaciones en beneficio a los más pobres y a los pequeños empresarios, modifiqué mi errada percepción sobre don Pepe; y en la activa búsqueda de coincidencias con él encontré, entre muchas, que es inadmisible que haya gente con dificultades para comer en países con enorme capacidad de producir alimentos como Uruguay y Colombia.

Otras coincidencias con don Pepe eran su respecto por la democracia y la libre empresa. En reciente entrevista con Gerardo Lissardy de la BBC, Mujica ratificó que la democracia había que defenderla porque, hasta ahora, es lo mejor que se ha podido lograr: “Como decía Churchill, es la mejor porquería”. Lejos de perseguir al sector privado, al asumir el mando Mujica prometió que a los empresarios que no les “doblarían los lomos con impuestos…”: “Necesitamos empresas que prosperen, que puedan pagar impuestos y generar riqueza. Si no, nos quedamos sólo con los sueños y la utopía (…). Hay que cuidar el clima de inversión, porque la riqueza es hija del trabajo y el trabajo es inversión”.

Filosóficamente don Pepe se define a sí mismo como un estoico: “Por mi manera de vivir y los valores que defiendo (…) y eso no encaja en el mundo de hoy, soy consciente (…) [el estoicismo] es una vieja corriente de filosofía, una concepción de la vida. Por eso la sobriedad con que vivo”, manifestó el uruguayo en la entrevista con Lissardy. “¿Cuándo soy libre?”, se pregunta don Pepe: “Cuando me escapo de la necesidad (…) si la necesidad me obliga a gastar tiempo para conseguir medios económicos con los que tengo que pagar el consumo que tengo, no soy libre (…) soy libre cuando gasto tiempo de mi vida en lo que a mí me gusta y se me antoja. Eso sí, porque es mío...”.

El estoicismo es una escuela que propone una ética personal, y en su más pura concepción se basa, entre otras, en considerar que la virtud es el bien supremo, el único bien y en donde la naturaleza del ser humano se ve en la manera en que actúa. Don Pepe Mujica, por su enorme coherencia, puede llegar a ser el último de los estoicos y en ello radica mi profundo respeto y admiración hacia él.

Apostilla: Afirmar que la obra literaria de Daniel Mendoza se asemeja a las obras de Boccaccio —este genio que, junto con el Dante y Petrarca, fueron los padres de la literatura renacentista— es confundir la amnesia con la leche de magnesia. Mendoza maneja una pornografía soez y vulgar, mientras que Boccaccio se caracteriza por el erotismo mezclado con humor. Mientras que Mendoza humilla y degrada a la mujer, Boccaccio exalta su papel en la sensualidad y en el deseo.