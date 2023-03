Los espíritus de la isla es una película de Martin McDonagh que narra el derrumbe de una amistad entre dos aldeanos, Colm y Pádraic, que viven en una pequeña isla (ficticia) ubicada al oeste de Irlanda, en los tiempos de la guerra civil de 1923. Quiero hablar del encanto que me produjo esta película. Si usted no la ha visto y piensa verla, aplace la lectura de esta columna, y si ya la vio, o no la piensa ver, aquí van mis impresiones.