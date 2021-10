Educación y autoengaño

En Colombia tenemos una gran capacidad para normalizar lo anormal, que también es una capacidad para desentendernos de los problemas que nos quedan grandes, como si esquivarlos fuera una manera de resolverlos. Eso pasó, por ejemplo, con el estado de excepción entre 1960 y 1991, que fue casi permanente sin que el menoscabo que tal cosa entrañaba para la democracia escandalizara a nadie, o a casi nadie. También pasó con el fracaso de la reforma agraria, que las élites políticas archivaron como si con ello resolvieran el asunto.

Tengo la impresión de que eso mismo está pasando con la pandemia: durante casi dos años la educación se redujo a lo virtual, con un grave deterioro educativo para el aprendizaje de niños y jóvenes. Hoy, a pesar de que casi todo ha vuelto a la normalidad, incluso el fútbol, el cine, los bares y las discotecas, los estudiantes y los profesores siguen sin volver del todo a las aulas. De los casi tres millones de estudiantes de educación básica, el 30 % todavía no asiste a los colegios, sobre todo en los públicos y en los rurales. Y del 70 % que ha regresado, la gran mayoría lo hace bajo la modalidad de “alternancia”, algo que cada colegio define a su manera y que no es otra cosa que volver a medias, unos días sí y otros no. A todo esto se agrega la opacidad de lo que está ocurriendo: no hay cifras sobre la alternancia; tampoco hay diagnósticos de pérdidas de aprendizaje, ni de la situación socioemocional de los niños y jóvenes. Es como si el Ministerio de Educación hubiese despachado la idea de que la pandemia afectó gravemente a los alumnos.