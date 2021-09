El discreto encanto del pasado

Hoy miércoles por la tarde, como todos los días que llevan ese nombre, me dispuse a escribir mi columna semanal. Estoy lejos de una ciudad, en el campo, y al abrir mi computador comprobé que la pila se estaba agotando y que no había traído el cargador. Decidí entonces acudir al viejo y seguro método del papel y lápiz y, por ahí derecho, hablar de ese “regreso al pasado” que significa volver a escribir a mano.

La tecnología nos mejora la vida, sin duda: pasamos de la mula al automóvil y del automóvil al avión o, como me ocurre ahora, de escribir en una hoja, borrando, tachando y transcribiendo, a escribir con la ayuda de un procesador de texto. Todo esto está muy bien, pero tal vez archivamos demasiado rápido el mundo de antes y no reparamos en lo que perdemos al dejar aquello, ni tampoco en lo que arriesgamos al adoptar esto. Como decía Albert Hirschman, no todas las cosas buenas vienen juntas.