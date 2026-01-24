El nuevo imperialismo

Resume e infórmame rápido

Cuando yo estaba en la universidad descreía de la tesis marxista que explica los pesares de América Latina por el imperialismo estadounidense y por su maridaje con las élites locales, más interesadas en hacer negocios o simplemente en adular al poder imperial que en defender los intereses nacionales. Me parecía que esa explicación exageraba sobre el intervencionismo gringo y sobre la indolencia de las élites y que, además, le echaba la culpa de todos nuestros males a un enemigo externo sin reconocer los errores propios.

Hoy, con Trump al mando, mis críticas a la tesis marxista han perdido peso. La captura a sangre y fuego de Maduro en Caracas el 3 de enero y el reconocimiento de que todo fue motivado por el petróleo, no por la democracia, no pueden ser más imperialistas. De otra parte, la calificación de esa intervención por parte de los líderes de la extrema derecha latinoamericana, entre ellos Milei, Kast y Uribe, como un triunfo de la democracia y de la libertad, no deja de ser una adulación humillante y teñida de ingenuidad.

Cualquier demócrata latinoamericano, defensor de los intereses de su pueblo y mínimamente respetuoso del derecho entiende la ambivalencia que hay en lo ocurrido en Venezuela: el régimen de Maduro es ilegal y antidemocrático; pero la intervención militar de los Estados Unidos es contraria al derecho internacional. No se puede bendecir esa intervención con el argumento de que Maduro es un dictador, pero tampoco se puede bendecir al chavismo con el argumento de que es víctima del imperialismo gringo. Hay que condenar tanto la intervención como al régimen chavista y hacer un llamado a la comunidad internacional para que Venezuela recupere la democracia.

A Trump no le interesan las democracias ni los pueblos de América latina, pero tampoco las élites gobernantes locales. Por eso, quienes sostienen que la toma de Venezuela es un triunfo de la libertad y que Trump es un libertador se exponen a que, el día de mañana, el mandatario del norte les devuelva su genuflexión con una bofetada. Cuando escribo esto me entero de que ni Uribe, ni Pastrana ni Duque asistieron a la Comisión de Relaciones Exteriores convocada por Petro para conversar sobre la próxima reunión entre Petro y Trump. ¿No es esto también una prueba de que a esas élites les interesa más su ideología y su gente que su país?

Sin desconocer todas las diferencias que existen entre lo ocurrido en Ucrania y en Venezuela, ambos hechos se parecen, empezando por su violación al derecho internacional y por la cultura imperial que hay detrás de ambas. Pero mientras lo ocurrido en Ucrania ha movilizado a toda Europa en su defensa, en América Latina todo se redujo a declaraciones inconexas y altisonantes de las cuales no se desprendió ninguna acción conjunta.

Sigo pensando que la tesis marxista sobre las relaciones de Estados Unidos con América Latina es algo simplista. Sin embargo, con lo que viene haciendo Trump, esa tesis acierta en, por lo menos, dos cosas: la primera, que Estados Unidos, en general, pero sobre todo el gobierno actual, menosprecia a América Latina y solo se interesa por la extracción de sus recursos. Y la segunda, que si los Estados Unidos puede imponer esa visión descarnada y abusiva sobre América Latina es porque sabe que no encontrará una voz unida, ni al interior de los países ni mucho menos en el contexto internacional, que condene sus propósitos imperiales.

Termino con esta idea especulativa: en un régimen socialdemócrata o en un orden internacional regido por reglas justas, las ideas marxistas parecen falsas, pero en el nuevo orden impuesto por Trump, parecen verdaderas.