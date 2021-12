Inteligencia y vacunas

Se dice que los seres humanos somos animales inteligentes. Pero tal vez convenga, para valorar mejor esta afirmación, distinguir dos tipos de inteligencia. La primera es la práctica, que sirve para hacer cosas, por ejemplo, un puente, un molino de viento, una flecha, un zapato, un celular, un computador, un cohete. En esto los humanos somos muy buenos y por eso hemos conseguido tanto progreso material. Aquí las malas ideas son fácilmente desechadas: el ingeniero que diseña puentes que se caen termina aislado, nadie lo contrata. Esto no significa que la inteligencia práctica produzca siempre cosas buenas y ahí están el armamentismo o el consumismo desmedido para demostrarlo.

La segunda inteligencia no se refiere a lo práctico sino al sentido de la vida y de la sociedad: ¿qué significado tiene nuestro pasado, el país en el que vivimos, aquello a lo que aspiramos, el bien, el mal, la felicidad? En estos asuntos no somos tan buenos porque nos extraviamos fácilmente entre las muchas interpretaciones posibles. Una ideología, una religión o una ética pueden ser mediocres o incluso dañinas y sin embargo tener mucha acogida. Un ideólogo que propone un modelo de sociedad catastrófico (a diferencia del mal diseñador de puentes) no solo puede llegar al poder, sino que puede quedarse allí durante mucho tiempo. Esto ocurre porque aquí la adhesión es sobre todo emocional, con lo cual los odios o los miedos suelen ser más poderosos que los argumentos.

Utilizando algo de la terminología adoptada por Steven Pinker en su último libro (Rationality), digamos que la primera es una inteligencia práctica, que comprende la ciencia y la técnica, y la segunda, una inteligencia mítica, que comprende cosas como la ética y la ideología. Lo ideal es que ambas se complementen, se controlen y se mejoren entre sí.

Ya hablé de los peligros del armamentismo y del consumismo, originados en una inteligencia práctica que le da la espalda a la ética. Pero quiero terminar con el peligro inverso, es decir, con la inteligencia mítica que le da la espalda a la ciencia.

El caso de las vacunas ilustra bien este peligro. Ellas son el producto de un saber milenario, construido a través de procedimientos de prueba y error, que han servido para salvar millones de vidas humanas. Pero hoy, en medio de la pandemia, hay un porcentaje considerable de la población que, por causa de sus creencias ideológicas o religiosas, no se vacuna. Tal cosa pone en riesgo al resto de la población y eso debido a que los “negacionistas” prestan sus cuerpos para que el virus mute, se fortalezca y eventualmente sea invulnerable a las vacunas.

En las democracias las personas pueden pensar y opinar lo que quieran, incluso tonterías. Pero este principio tiene excepciones y una de ellas es cuando hay terceros afectados. Como dije antes, deberíamos hacer un esfuerzo por evitar que nuestra inteligencia práctica se malogre por causa de nuestra racionalidad mítica; en el caso de las vacunas, por causa de teorías conspirativas o de creencias sustentadas en miedos y odios infundados. Cuando esos esfuerzos no funcionan, el Estado debería intervenir para imponer cargas (razonables y proporcionadas) a las personas que se niegan a vacunarse.

Los seres humanos sí somos animales inteligentes, aunque posiblemente no tanto como creemos. En todo caso esa inteligencia depende mucho de que seamos capaces de construir un sentido ético de la vida y de la sociedad que nos proteja del materialismo ciego (inteligencia práctica sin sentido ético) y de los mitos engañosos (inteligencia mítica sin fundamento práctico).