Sobre los perros

Mauricio García Villegas
29 de noviembre de 2025 - 05:05 a. m.
Foto: Doggy in home

Cuando comparo el mundo de hoy con el de la segunda mitad del siglo pasado, tengo la impresión de que todo se llenó de gente y, además, de que todo se llenó de gente con perros en las calles, en los parques, en aviones, en restaurantes, en centros comerciales y en hoteles, a tal punto que esa muchedumbre de mascotas le ha cambiado la cara a las ciudades.

El amor por los perros se ha vuelto un asunto casi tan importante como el amor filial. ¿Algún rasgo de la sociedad actual que ayude a explicar este fenómeno? Sí, en ciudades cada vez más densas y con menos lazos comunitarios, los perros acompañan y no pocas veces alivian la soledad...

