El gobierno de Pedro Sánchez, mafia depredadora en apuros

Fue una buena sorpresa leer el 21 de junio un editorial de El Espectador sobre el presidente del gobierno español que “enfrenta una grave crisis en la cual su credibilidad y la del PSOE se ven seriamente lesionadas”. Es el principio del fin de escándalos que, en picantes capítulos , circulaban en medios opuestos al régimen. La nueva vuelta de tuerca fue un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que reveló la descomunal capacidad corruptora de Santos Cerdán y José Luis Ábalos, pupilos preferidos y cómplices de Pedro Sánchez hace más de una década.

A diferencia del escenario de políticos que se corrompen en el Gobierno, aquí es una pandilla de corruptos con un líder que decidió atornillarse al poder, y lo hace sin titubeos. Con descaro, cinismo, codicia, mano de hierro y absoluto irrespeto por la ley y la verdad, contradice afirmaciones previas en público. En combo son literalmente insaciables. Cualquier entidad estatal puede ser asaltada, y no hay mordida o participación ilícita jugosa que dejen escapar.

Ahmadou Kourouma, el Voltaire africano, comparte en su novela Esperando el voto de las bestias salvajes varias máximas sobre los déspotas. “Los políticos operan en un espacio inhumano en el que no rige ninguna moral (…) el debutante debe formarse bajo la guía y experiencia de los maestros”. Gobernar y cazar exigen métodos similares de acecho, algo de placer, elaboración de mitos, formación de pandillas, manifestación del instinto depredador y hasta gusto por la sangre.

La primera amenaza que enfrenta un tirano “es la enojosa inclinación a separar las finanzas del Estado de las personales. Las necesidades y caprichos de un gobernante siempre sirven a su país, y se confunden con los intereses del pueblo”. Además, sólo un neoliberal de derecha osa husmear las cuentas de un mandatario elegido. Otro atentado contra la democracia popular es la ingenua y caduca diferencia entre transparencia y engaño. “La verdad no es sino una manera de decir por segunda vez una mentira”. Ningún mandatario elegido popularmente deberá enredarse con esa distinción ficticia: simplemente se preocupará por propagar mensajes de apoyo a sus causas y asegurarse que nadie defienda “blasfemias opuestas a lo que él afirma”.

Sin leerlo, Pedro Sánchez ha asimilado a Kourouma. Pero, por soberbio, calibró mal el entorno institucional que recibió. En circunstancias más favorables, la “ banda del Peugeot ” se apropiaría del reino fácilmente, pero enfrentan obstáculos insalvables. Primero, una comunidad internacional legal y económicamente integrada. Segundo, un cuerpo armado tan antiguo y conservador como eficaz: la Guardia Civil , recurso invaluable de la justicia que pretenden cooptar. Tercero, son tan torcidos que entre ellos mismos cunde la desconfianza: grabaron sistemáticamente sus conversaciones; y por ahí los está apretando la policía judicial.

Periodistas que revelaron los manejos turbios del sanchismo anuncian que la UCO entregará nuevos informes demoledores. Por ejemplo, pruebas sólidas de cómo José Luis Rodríguez Zapatero, el reencauchado líder socialista, “habría recibido pagos millonarios de la petrolera venezolana PDVSA. Esa evidencia permitirá destapar una red de corrupción que podría conectar a altos funcionarios del gobierno español con actores internacionales”. Así, la corrupción sanchista cobrará especial interés pues podría salpicar la política colombiana. Algo como un sancocho con cocido y fideuá.

El 30 de junio, el juez instructor del Tribunal Supremo envió a prisión a Santos Cerdán por “cohecho, organización criminal y tráfico de influencias”. Imponderable para los corruptos es una caída más rápida que el ascenso. Así como fácilmente compraron lealtades, en algún momento surge el quiebre, un “fuego cruzado, cuando personajes que no son políticos empiezan a hablar. Personas libres, tal vez amedrentadas, afloran, se defienden”. En el caso Koldo, un umbral crítico fue la enamorada y comprensiva novia de Ábalos, Andrea —que también grabó a Cerdán—, al asegurar que “Sánchez lo sabe todo”. Esta afirmación, respaldada por la UCO, anuncia la debacle. Bastan unos cuantos funcionarios no torcidos que filtren a los medios información sensible sobre quienes incumplen la ley. Es para evitar ese riesgo que los autócratas atacan primero la justicia y la prensa independiente.

Crítico del nuevo progresismo, Fernando Savater, considerado ultraderechista por la izquierda colombiana ortodoxa, escribió una divertida columna sobre las secuelas del mayo 68 francés. “Nos enfrentábamos a un Estado opresor como los de toda la vida (…) al que para mi asombro admiraban muchos de mis compañeros antifranquistas (…) en realidad eran admiradores de nuestro dictador (…) No querían que desapareciese la dictadura, sino que el dictador fuese bueno, es decir, querían un Franco, pero de izquierdas”. Es común entre idealistas ese deseo que un autócrata cambie su ideario para adoptar el “correcto”. Y si ya lo es, ignorar sus excesos antidemocráticos.