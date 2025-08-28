El político militante, embaucador y cínico compinche de un dictador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En una charla arruinada por el silencio sobre la estrecha relación del invitado con Nicolás Maduro, Juan David Correa presentó a Juan Carlos Monedero, el más activo propagandista español del tirano venezolano. Celebró su retórica plagada de lugares comunes, causalidades sin teoría, selección tendenciosa (cherry picking) y contradicciones.

Sobraron perlas de Monedero, más activista astuto que académico riguroso. A diferencia de varias entrevistas de Correa en las que se profundizan temas, en esta hay solo surf, movimiento superficial; nada de buceo, con inmersión y profundización. Además, ese repaso de política, economía, historia, relaciones internacionales, psicología… quedó supeditado a la narrativa de una izquierda posterior a la socialdemocracia. Aquella que, sin voto mayoritario, miente, es corrupta y hace maromas ilegales para tomarse y atornillarse al poder. Así lo muestran Maduro, Sánchez y el núcleo duro del petrismo.

Hay un inocultable tufo reaccionario en Monedero, paradójicamente común entre progresistas. Añora las cosas más claras, estables y confiables. Sorprende en un político curtido la actitud infantil, de sumisión a la autoridad y caprichos de un ente indefinido, terrorífico, asociado al capitalismo. “Cuando teníamos las respuestas nos cambiaron las preguntas, los marcadores de certeza de nuestros mayores no nos valían… Repetíamos una frase de Ortega y Gasset: lo que nos pasa es que no sabemos qué nos pasa”. “La izquierda en la que yo militaba era diferente a la izquierda de mis mayores… (ahora) era más difícil ser de izquierdas. Antes era más sencillo, era clase contra clase, pero ahora había más elementos”, el feminismo, el ecologismo y una mirada crítica a la izquierda del s.XX, algo ya insoportable.

Leyendo a Gramsci, “que nos da tanta luz”, el desubicado profe de la Complu llegó a la novedosa y reveladora conclusión de que “estábamos en otra época”. También logró aclarar que “me gustan mucho los heterodoxos, no me gustan nada los ortodoxos”. Descubrió a Ludovico Silva, autor venezolano “lúcido, borrachín, que decía que si los loros fueran marxistas serían marxistas ortodoxos”. Es también de Gramsci que toma hipótesis sobre el origen de los monstruos opresores: surgen cuando pierden vigencia elementos anteriores que “no se acaban de marchar pero tampoco dejan que venga lo nuevo”. Politología cuántica.

Piensa que Nietzsche tiene razón en que Dios ha muerto pero “como dice Newton toda acción genera una reacción… Crecía el evangelismo, el integrismo islámico, (los ultra) católicos… era un péndulo.. cuando dabas algo por muerto y había una reacción… ahí estaban los monstruos… que defienden dictaduras, o talibanes, o cosas que no nos gustan”. No desaprovecha la oportunidad para predicar: “yo no soy creyente pero Dios nunca abandona a un buen marxista”. Aprendemos que, selectivamente, “Dios se había muerto en la economía. En Wall Street Dios no estaba por ningún lado”. Sin embargo, es parco sobre los huérfanos de Dios armados, a veces héroes, como Diosdado Cabello o el ELN.

El monstruo supremo es predecible: el neoliberalismo, término acuñado en 1930 en un coloquio parisino al que asistió Friedrich Hayek, “un tipo medio místico que no era tan listo” y cuyo prestigio se debería a que Reader’s Digest publicó una versión condensada de The Road to Serfdom. En España, el yugo lo impuso Felipe González que al llegar al poder en 1982 “es como un socialista pero ya es un neoliberal”. Inexorablemente, el esperpento impone “un individualismo autoritarista muy fuerte… en los anuncios, en la academia, en los premios Nobel”. No podía faltar la mención de Foucault, para quien ese modelo “nos invita a ser empresarios de nosotros mismos”. Ante tan inclemente ataque, la pregunta del millón -“¿qué es ser de izquierdas?”- la responde Woody Allen: “Dios ha muerto, Marx ha muerto y yo me encuentro francamente mal”. Tedio existencial a tope.

En 2008 “se va todo al carajo” y aparecen los “que cuidan a los de abajo”, como AMLO, Petro, Mélenchon y Podemos. No menciona a Chávez ni a Maduro, a pesar de haber trabajado con el Ministerio de Planificación chavista (2005-2010), que su vinculación continuó con Maduro y que selló el acercamiento de Rodríguez Zapatero al régimen. En enero de 2025 dio una “conferencia magistral” en el Helicoide, centro de torturas de la Policía Nacional Bolivariana. ¡Qué maravilla! su baile con quienes celebran la “victoria electoral” de Maduro en 2024 fue viral en redes.

El politólogo anota que la caída de la izquierda siempre la antecede “un fracaso en la formación política que sostenía al gobierno”. Recuerda a Correa en Ecuador, Evo Morales, Cristina Kirchner y Lugo en Paraguay. Vuelve a eludir su gran experticia: la dictadura en Venezuela. Juan David Correa, demócrata informado y crítico que promueve “conversaciones pendientes… no para estar de acuerdo sino poder estar en desacuerdo” diplomáticamente deja pasar ese protuberante silencio.

Ver más…