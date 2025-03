Gustavo Petro y su distinción entre sexo pago y cadena de afectos

Resume e infórmame rápido

En su pedagógica conferencia sobre historia, ideas políticas, sociología, conflicto etc… el presidente enunció una teoría: la prostitución es de derecha mientras que a la izquierda siempre hay amor.

“Los traquetos tenían un hotel con prostíbulo… y ahí hacían las reuniones de business, no de la revolución. ¿Qué revolucionario pone un prostíbulo?”, anotó. Precisó que “en los prostíbulos sí se pensó la revolución porque el revolucionario sacaba a la muchacha y la volvía revolucionaria y cambiaba, cambiaba”. Recordó que con Laura Sarabia vieron Moulin Rouge, obra sobre “un muchacho que se enamora de una señorita o señora, lo que quieran, pero trabajadora sexual (que) le dice no al rico y al final no puede cumplirle al revolucionario porque se muere de tuberculosis”. El marco conceptual es simple: “un revolucionario no trata a la mujer como mercancía. Pablo Neruda hacía poemas en el prostíbulo. Y cuando lo fueron a buscar los de la dictadura… entonces las mismas señoras lo cuidaban y lo movían de casa porque esa es la cadena de los afectos”.

Es una lástima que quien señala derroteros para la humanidad no busque cotejar las teorías, empezando por su consistencia interna. Si unas mujeres protegían a Neruda de la dictadura en un burdel chileno, entonces no eran pinochetistas de derecha. Tal vez estarían allí no sólo para defender al poeta, sino por amor. La noble labor redentora de un revolucionario habría sido por ende inoficiosa con ellas.

En este controvertido tema el líder global tampoco recurre a testimonios o evidencia fuera del país. Y allí hay contraejemplos importantes a su planteamiento. Un personaje llamativo, que compite con Berlusconi, de derecha, es Dominique Strauss-Kahn (DSK), estrella presidenciable del socialismo francés, cuya fulgurante carrera terminó abruptamente en mayo de 2011 cuando Nafissatou Diallo, empleada del hotel Sofitel en Manhattan, acusó al entonces director del Fondo Monetario Internacional (FMI) de agredirla sexualmente en su suite. Posteriormente surgió en Lille, Francia, el llamado “ affaire Carlton ”. “En plena campaña presidencial de 2012, DSK apareció en una investigación sobre una red de proxenetismo. El ex director del FMI es sospechoso de haber instigado encuentros sexuales con prostitutas entre 2008 y 2011”. En su defensa, al ser acusado de “proxenetismo agravado”, afirmó no saber que a estas mujeres “se les pagaba por tener sexo”. Pensaría, como Petro, que lo hacían por amor. Al igual que tras varios escándalos, DSK quedó libre de cargos.

Varios incidentes más recientes y polifacéticos, agrupados como el “caso Koldo”, involucran a la élite del PSOE español en una trama liderada por quien fuera el número dos del sanchismo, José Ábalos, ex ministro de Transporte y su “novia” Jessica R. a quien habría conocido por un catálogo de prostitutas que Koldo García, su asistente, tenía en su teléfono. Ante el Tribunal Supremo (TS) la protegida del entonces miembro más poderoso del gabinete socialista declaró que estuvo contratada por dos empresas dependientes del Ministerio de Transportes, Ineco y Tragsadec. Le pagaban todos los meses pero nunca trabajó. “En Ineco era auxiliar administrativa del Sr. Joseba (hermano de Koldo). Le pregunté si necesitaba algo, pero nada. Estuve dos años y cobraba unos 1.060 euros. En Tragsatec ganaba lo mismo” reconoció en el TS.

La pareja extramatrimonial, aunque disconforme -“no quería ser segundo plato de nadie”- vivió tres años en un lujoso apartamento cuyo alquiler superaba los dos mil euros mensuales. Ella no sabe quién pagaba pero cree que “pudo ser Ábalos”. Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala que acompañó a su benefactor en varios viajes oficiales -“no sé si 15 o 20, mentiría si lo dijese”- a Londres, Moscú o Abu Dabi. El sucesor de Ábalos en el Ministerio afirmó ante el Senado que esos contratos siguieron “los procedimientos de contratación habituales”.

Jessica se hacía llamar “la médica” y se jactaba de estudiar en la universidad patrocinada por su “sugar daddy”. Al caer este en desgracia se volvió emprendedora del sector que conoce y actualmente ejerce de madame , reclutando chicas. Ahora, una “conocida página web de prostitutas” se anuncia como el sitio para encontrar “las escorts favoritas de los ministros”, todos socialistas.

Tanto DSK como Koldo-Ábalos confirman el estrecho vínculo entre prostitución y prácticas corruptas. Un corolario de la teoría petrista sería que la izquierda es menos inclinada a saquear el erario que la derecha, pretensión que ni el gobierno del Cambio ni otros regímenes de izquierda en Latinoamérica han podido sustentar.

Un corolario adicional del intrigante planteamiento de Petro sobre izquierdistas y sexo pago también merece un análisis detallado: el impulso, de rancia estirpe cristiana, de intervenir un mercado para redimir a la parte percibida más frágil en los intercambios, como la pobre Jessica. Continúa.