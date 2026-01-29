Laura Restrepo, escritora oligarca, excluyente y trotskista

Resume e infórmame rápido

Empieza el Hay Festival. Para esta edición, Laura Restrepo canceló su participación. Rechazó la presencia de María Corina Machado que era virtual, desde su escondite. Según ella, la premio Nobel es “partidaria de la intervención militar de EE.UU.” y promueve “actividades contra la soberanía de nuestros países”. Califica y adjetiva sin citar lo que ha dicho una presunta vendepatria, anota Carolina Sanín.

En los años setenta, Restrepo, alias Mariana, trotskista convencida, militó clandestinamente con el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) en Argentina, junto a Rubén Saboulard, padre de su hijo Pedro. En 2005 contó que allá organizaba “una Brigada Internacional que apoyó la insurrección nicaragüense… invitaba gente a Nicaragua”. Desde entonces, estableció una cómoda distinción entre "imperialismo bueno" y gringos malos.

Saboulard estuvo tres años en Colombia y en Nicaragua combatió en “la Brigada Simón Bolívar… con otros 100 compañeros; la mitad colombianos”, contó en 2009. Ese apoyo al sandinismo lo organizaron dirigentes trotskistas, pero “muchos pertenecían al M-19”. Uno de ellos, Carlos Ramón González, ex director del Dapre, pidió asilo allí para evadir la justicia colombiana. Le fue concedido gracias a ese esfuerzo bolivariano, reveló su jefe, Gustavo Petro, quien para Restrepo “puede que no sea el mejor administrador, pero es un rebelde”.

Trotsky enfatizó el internacionalismo proletario y la revolución permanente como principios para la lucha ininterrumpida contra el sistema opresor y el dominio económico estadounidense. A lo largo de su carrera, Restrepo ha sido trotskista. “No se puede dejar de ser lo que uno fue en su juventud” declaró. Además de anti imperialista, detesta el capitalismo “hecho de ambición, competencia, egocentrismo”. Eso sí, para beneficiar sus intereses, siempre nobles, tiene su asesor económico: “un agente literario.. eso es clave… Tengo un señor maravilloso norteamericano… (Cuando) tomó mis libros, la cosa empezó a marchar”.

Desde joven fue oligarca de izquierda, con enormes privilegios. La madre, casada con un empresario libertario, recibía una jugosa renta de su abuelo, Nemesio Camacho. Adoraban el teatro, la música y los viajes. Presenciaron in situ revoluciones históricas, como los barbudos cubanos o Salvador Allende. Restrepo estudió en la universidad colombiana más elitista. Llegaba en Mercedes Benz y enseñó en un bachillerato del centro bogotano donde aprendió marxismo y realidad social. Fue seducida por el Bloque Socialista para repartir propaganda en barrios populares. La juventud forjó sus sueños, pero la verdadera impronta fue la clandestinidad argentina. Todavía la entusiasman “esos amigos del alma… sólo armados de palabras contra la dictadura…”, como la oposición venezolana liderada por Machado.

“Hacíamos trabajo de base sindical… teníamos que reunir peronistas, pero no los podíamos ganar para el trotskismo; todo el mundo era peronista”. Con pureza ideológica, la opinión mayoritaria deja de importar. Eso reiteró Saboulard hace poco. “Nosotros no creemos que se pueda lograr un cambio a través de procesos democráticos burgueses… el único acuerdo válido es armar un frente anticapitalista de izquierda”. Por eso celebró el ataque a las Torres Gemelas.

Al volver a Bogotá, Restrepo fue nombrada profesora de su alma mater. Bien conectada, saltó a editora política en Semana y a la Comisión de Paz. Conoció a Antonio Navarro y vivieron juntos en México antes de su reinserción. Para ser consecuente, donó al PST una finca heredada que acabó en manos de Fabio Echeverri, entraña del uribismo. Para ella el entorno específico, el polo a tierra, parece intrascendente al lanzar teorías. De ahí el profundo diagnóstico que ofreció sobre el país en 2005. “En Colombia se está fraguando un proyecto paramilitar y fascista muy serio… un modelo para reprimir intentos de consolidar democracias en otras partes de América Latina. En Venezuela (hay) presencia de paramilitares colombianos… es un llamado de atención: si no se solucionan problemas sociales urgentes... la colombianización va a ser mundial”. El mensaje escueto es: guerras y desplazamiento forzado son iguales en todas partes, los causa la injusticia social y nada tienen que ver con el silencio sobre violencia política y dictaduras de izquierda que guardan intelectuales influyentes como ella.

En últimas, no es tan grave que Laura Restrepo haya cancelado el Hay Festival. Con el show habrá vendido más libros, mantendrá el delirio geopolítico que confirmará viajando a Gaza, o donde sea, pero lejos de Venezuela: allí tocaría reflexionar. Según Pedro Saboulard, políticamente, ella es “de hacer y no pensar”. Como los del M-19 o las señoras chismosas de club o las colegialas que sentencian “si ella va, yo no voy”. Es la cultura de “high school… cheerleaders, ahora por Instagram… Eso sí es imperialismo e intervencionismo” remata Sanín. Curiosamente, lo que pide ahora para Irán Shirin Ebadi, Nobel de la Paz 2003, es “la eliminación selectiva del líder supremo”, aún arriesgándose a ser cancelada por alguna escritora trotskista.

