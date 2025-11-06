Menopausia con memoria selectiva, sin víctimas del M-19 ¿Y qué?

Resume e infórmame rápido

- ¿En qué momento pensó que las armas eran lo que tocaba?

- Uno podía ser hippie o guerrillero… la gente que encontré era distinta, gente alegre… no tan radical ni tan fuerte… era descomplicada, no era dogmática… (El entorno era) la revolución cubana, el Che Guevara, símbolos muy poderosos. Eso me marcó, no porque me gustaran las armas…

- Había cierto romanticismo… ¿está reconciliada con la decisión o hay algún arrepentimiento?

- Sería deshonesto decir que hay arrepentimiento… Somos de una época. Uno actúa de acuerdo con ese momento… menos mal llegó la paz. Todos los días le agradezco a Carlos Pizarro que de manera pronta… (terminara) 16 años de vida (guerrillera). El ELN lleva 60.

- La guerra la llevó a la cárcel y la tortura… ¿le cuesta recordarlo?

- Lo asumí como parte de lo que nos podía pasar

- ¿Cómo hizo para resistir? ¿Para no cantar?

- Recurrir a mis afectos. Decía Bateman que a la hora de la tortura no vale la ideología ni el pensamiento político sino las lealtades

- ¿Volvió a ver a sus torturadores?

- En Urabá iba con Navarro en campaña, pasó un militar y lo reconocí… ese estuvo en la tortura e hizo el papel del bueno… lo que hice fue esculcar mis sentimientos… no había odio, ni rabia ni resentimiento

- ¿Hubo perdón?

- Sí

A mitad de 2024, Yolanda Ruiz y Maria Elvira Samper le hicieron a Vera Grabe una entrevista inofensiva, cautelosa: eludieron el delicado asunto de las víctimas. La entrevistada, delegada del Gobierno en los diálogos con el ELN, lo mencionó de pasada al recordar que “estamos en el encuentro de víctimas. Por fin (aceptaron) ese tema”. Las periodistas destacaron las circunstancias en las que la ex comandante, parte de la dirección y “secretaria general y responsable de relaciones internacionales del M19”, pudo ser víctima. Del entorno que la llevó a tomar las armas. O de torturas. O de la clandestinidad y el alejamiento de su familia. O del machismo de los guerreros. Tal conversación daba para preguntarle si en Libia Muammar Gadafi, reconocido misógino, la maltrató al visitarlo como embajadora del movimiento bolivariano. Sobre el complejo dilema entre maternidad y guerrilla cabía mencionar la intromisión de Bateman en su derecho a decidir, un incidente útil para comparar éticamente al M19 con las FARC.

Con aspavientos, las entrevistadoras oyeron los sufrimientos ocasionados por carceleros y torturadores tras el robo de armas del Cantón Norte. Hubiese sido impertinente pedirle que comparara su situación con la de José Raquel Mercado. Ni hablar de incomodarla con los muchos rehenes y familias afectadas por secuestros del M19. Todavía menos sondear si en 1986, después de la toma de Palacio, su grupo contribuyó, con Pablo Escobar, a difundir y consolidar esa lacra.

Un cenit de la charla es cuando esta superviviente del régimen Turbay relata la visita que le hizo su padre, refugiado alemán de la Segunda Guerra, en las instalaciones militares; “llegó con frutas y comida” y la vio magullada por los golpes. Tras confirmar los rumores que ella era guerrillera, le habría dicho “me siento muy orgulloso. Has podido luchar, lo que nosotros no pudimos hacer… (y has sufrido) los mismos comportamientos de los nazis”.

El tema de las acciones militares se despachó rápido:

- Usted estuvo en combate; ¿pudo haber matado?

- No, no creo. Por el lugar que tenía, ahí no me mandaban mucho…

- Usted manejaba ametralladora, ¿quién le enseñó?

- (Sonrisas) Yo no era buena para lo militar. Tenía un lugar raro, era parte de la dirección pero no me mandaban a dirigir tropa

- ¿Estuvo enterada de los planes para tomarse el Palacio de Justicia?

- Como eso se manejaba en un círculo muy chiquito… nunca nos enteramos. Estábamos en Antioquia armando un grupo con el EPL

En el año 2000 Vera Grabe reveló que “los mágicos nos prestaban sus fincas donde hacíamos reuniones de la dirigencia M19-EPL en Antioquia”. Hace pocos días, María Elvira Samper endosó la teoría de la "ratonera“, recordó que “Juan Guillermo Ríos, en el noticiero, anunciaba que iba a pasar una cosa muy terrible” y sentenció que “los militares sabían… desprotegieron el Palacio”. En la entrevista a Vera Grabe tal vez era brusco e insolidario replicarle que inteligencia militar ya sabía de la toma pero ella, parte del Comando Superior Nacional de la guerrilla atacante, lo ignoraba.

En su discurso de aceptación del Premio Simón Bolívar a la Vida y Obra de un Periodista (2010), María Elvira Samper reflexionó sobre la ética del oficio y acuñó una frase que se hizo célebre: “¿cómo evitar que el periodista perro guardián acabe convertido en perro faldero?”. Aunque sea machista, procede preguntarse si la menopausia favorece lo faldero ¡Y qué!

