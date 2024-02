Pablo, Sofía, los medios y el sanchismo

Aunque proclama ser demócrata, tolerante e incluyente, Pedro Sánchez tiene claros devaneos autócratas. Hace lo que sea por aferrarse al poder y combate con vehemencia el disenso.

Aunque logra hacerlo, en Galicia las urnas le acaban de enviar un mensaje de alerta. El País sentencia que el PSOE, manejado al capricho de Sánchez, debe hacer “una autocrítica seria en sus filas”. También califica de “fracaso inapelable” el desempeño de Sumar, principal aliado del gobierno socialista, en las mismas elecciones.

Una muestra puntual del unanimismo que impuso el sanchismo en un sector importante de la opinión es una entrevista que le hizo Pablo Motos a Sofía Vergara hace unas semanas en el programa El Hormiguero de la cadena Antena 3.

Este espacio televisivo es un talk show que lleva 17 años y se transmite en directo desde 2017. Además de entrevistar políticos, artistas, deportistas y celebridades en cualquier campo, se presentan shows de magia, concursos, secciones de divulgación científica y una vez a la semana una tertulia. Rasgos esenciales del programa son la crítica irreverente, el sarcasmo y la mamadera de gallo. Su director Pablo Motos empezó en la radio, saltó a la TV y encontró un formato tan ligero y divertido como popular. El programa se exporta a los EE. UU. y con los avances en IA que permiten doblajes a otras lenguas sin alterar la voz original planean llevarlo a lugares tan diversos como China o los países árabes.

Para la entrevista que durante la promoción de Griselda en Europa le hizo Pablo Motos a Sofía Vergara tuvo la precaución, tal vez redundante, de advertirle que abundarían las bromas. Y así fue, de lado y lado.

La reacción de los medios y las redes sociales fue desmedida. Nuria Roca, una de las participantes en el panel semanal, contabilizó más de 500 titulares en la prensa, casi todos del mismo corte. “Sofía Vergara (SV) incendia El Hormiguero (EH) con Pablo Motos (PM) dentro… SV destruye a PM… lo pone contra las cuerdas: de mentiroso a envidioso”.

Hubo columnas de opinión sobre la entrevista. Dos de ellas en el diario El País. Una, por ejemplo, sentenció que la actriz colombiana “ha puesto de relieve que los deslices machistas del presentador de EH no pueden obviarse más tiempo”. También le hizo eco a los trinos de varios influencers para concluir que “5′100.000 espectadores vieron cómo Sofía ponía en su sitio al misógino… lo que se pide a una mujer que aparece en un plató como el de EH es que no esté allí, o al menos que no intervenga en profundidad”.

También en El País, otra periodista anotó que PM estuvo en la entrevista “acelerado y descolocado” para luego emprenderla contra SV: “la actriz es doctora cum laude en cachirulos, en graciosos de casete de gasolinera… Y ayer se divirtió, y cómo, en EH”.

Al oír las críticas PM pregunta, “¿a ver si los de El País me tienen manía?”. ¡Nooo! lo tranquilizaron en el panel “¡qué malpensao eres, de verdá!!… Lo dicen para que mejores. Los buenos amigos se dicen la verdad, Pablo… aquí se es muy crítico con el gobierno, y El País también… si coincidís no puede ser manía”.

Más medios analizaron la entrevista. El Huffpost acudió a “una experta en comunicación verbal y no verbal quien anotó que “esta mujer se convirtió en un monstruo que se lo comió a punta de inteligencia”. Casi nadie le preguntó a la invitada lo que pensaba. Tuvo que aclarar que: “la entrevista con PM fue como amigos, no tengo ningún problema con él”.

Juan de Val, otro participante en el panel, resume la situación. “Esta tertulia y este programa hacen daño. Eso lo sabemos todos… Y pretenden desprestigiarlo. A todos nosotros y en especial a PM. La realidad es que esto es una campaña. Y Moncloa hace la estrategia. Y los periodistas afines… Lo que tienen en la cabeza es convertir en realidad una cosa que no es verdad”. Sobre los vainazos a SV concluye. “es una artista que es libre y dice lo que le da la gana… Eso lo que tendría que ser es un ejemplo”.

Un pecado imperdonable de PM fue haber entrevistado a Alfonso Guerra, socialista de la vieja guardia quien, fuera de ser contundente contra la amnistía que negocia Sánchez con los independentistas, resumió el nuevo gobierno con una frase: “Se pelean mucho por salir en la tele”.

Preocupa que en una democracia consolidada como la española, un sutil autócrata tipo Pedro Sánchez tenga el descaro de quejarse de un complot de “mentiras, manipulación y maldades” de la prensa en su contra y vaya, poco a poco, eliminando la crítica, el desparpajo y el sentido del humor en los medios. Si por España llueve…

