Precio del arte, microeconomía, burócratas y patriotismo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En abril de 2021, una familia madrileña decidió vender el cuadro de una escena bíblica en la que Poncio Pilato entrega a Jesús. La propiedad venía desde el siglo XIX pero se mudaban a donde no cabía la pintura y decidieron dársela a un anticuario para subastarla. Creyendo que era una obra menor, fijaron el precio de salida en 1.500 euros. La imagen del catálogo llamó la atención de marchantes y dealers. Surgió la sospecha que se trataba de un Caravaggio auténtico, el Ecce Homo, que se creía perdido. Los estimativos de precio alcanzaron los 300 millones de euros. El Ministerio de Cultura español declaró la obra de interés y prohibió su salida del país. Un proceso de limpieza y restauración confirmó la duda, pero la restricción burocrática redujo el precio drásticamente. Finalmente, la obra fue subastada y la adquirió un coleccionista anónimo inglés que aceptó exhibirla en el Museo del Prado. Se estima que el precio final fue 30 millones de euros, la décima parte del que hubiera alcanzado sin la intervención estatal. El documental The Sleeper, El Caravaggio perdido resume el caso.

Esta historia confirma lo que en cualquier curso de microeconomía se repite una y otra vez. El precio de un bien depende no sólo del costo de producirlo, sino también de lo que las personas interesadas estén dispuestas a pagar. Si es algo muy demandado y único, como ciertas obras de arte, influirán quienes, compitiendo en franca lid, tengan recursos suficientes para adquirirlo. Bastante menos se discute el enorme poder que detenta un grupo reducido de burócratas que de un plumazo determinan, con caducos criterios nacionalistas, quién tiene derecho a comprar una obra de arte. Persisten burdas expropiaciones camufladas con leyes patrioteras fértiles para la corrupción.

Es ilustrativa una anécdota sobre la Gioconda que en 1911 fue robada del Museo del Louvre por un vidriero italiano que quiso devolverla a donde debía estar, a su “patria legítima”. Pensaba erróneamente que había sido robada por Napoleón y quería ser reconocido por su audacia y recompensado económicamente. Al tratar de venderla a un anticuario en Florencia, fue capturado y condenado a una pena leve, tal vez por simpatía nacionalista. Este incidente policial sugiere una razón más convincente para la intervención estatal: una obra de arte debería quedarse en el país donde residía quien la creó. Aunque el mismo Louvre muestre que la tajante distinción entre público y privado ya no garantiza el buen resguardo del patrimonio artístico y cultural.

Tras el deceso del escritor neerlandés Cees Nooteboom, El Espectador publicó un capítulo de El enigma de la luz dónde relata su experiencia en el Frick Museum de Nueva York contemplando La lección de música interrumpida de Vermeer. Hace varias reflexiones. “El sentimiento nacionalista ha quedado desacreditado… se ha tornado ridículo. Conviene reprimirlo, al menos no mencionarlo”. Pronto revela que el asunto no es tan simple. “Las voces neerlandesas que rodean el cuadro hacen que éste se sienta un poco más en casa… Si Vermeer no la hubiera pintado tan bien, jamás se me habría ocurrido esa idea tan absurda que la muchacha del cuadro es al fin capaz de entender lo que se dice en la sala”. Identifica voces neerlandesas que, allí en NY, hacen que el cuadro “se sienta un poco más en casa”. Sin embargo, no se detiene en el patriotismo y se centra en la “intimidad tan especial que emana de los interiores de Vermeer”. Le intriga que la escena sea imposible y requiera “una cámara oculta en esos interiores”. Frente a un autorretrato de Rembrandt, piensa en el desafío de pintarse a sí mismo.

Le dedica unas líneas al Frick Museum y al magnate del acero que vivió en la mansión que ahora exhibe la colección de arte adquirida a lo largo de su vida e inmortalizó su apellido. En ningún momento Nooteboom se queja porque los cuadros de compatriotas no estén en su país de origen. Al contrario, disfruta poder, en el mismo día, apreciar obras de varios lugares lejanos: “me topo con algunos viejos conocidos”.

No hay que ser soviético, castrista o franquista para aceptar que un Estado impida que ciertas obras emblemáticas de artistas nacionales salgan del país. Pero es difícil negar que el zarpazo burocrático español al Ecce Homo fue una expropiación arbitraria que perjudicó de manera absurda a la familia propietaria, que hubiese pagado diez veces más en impuestos. Con inversionistas en arte español también fue un hara kiri. El mensaje además es funesto para un mercado global que, con variados arreglos y marchantes, funciona hace siglos, antes del capitalismo. Sólo la burocracia y la ciudadanía autárquicas, reaccionarias, debieron quedar satisfechas con el Caravaggio cautivo.

Ver más…