Soberbia, provocación y candidez en Stanford

Siempre a destiempo, a veces sorpresivamente, en política los errores terminan pagándose. Sobre todo cuando se juega con candela.

Un partido político cuyos desaciertos han sido ampliamente analizados es Unidas Podemos. Sus fallas incluyen la soberbia, confundir votantes con militantes incondicionales o aliados con subordinados, el desparpajo para recurrir a una “panoplia de falacias, relatos y mitologías políticas”, y el manejo magistral de las mentiras. Tales actitudes han llevado su dirigencia a sentirse moralmente superior con un “sentido exagerado de su propia valía (y) el privilegio de no tener que respetar las mismas normas que el común de los mortales”.

Incapaces de reconocer desatinos, acabaron responsabilizando a sus enemigos. Juan Carlos Monedero —exdirigente de Podemos, profesor, asesor político y comunicador— imagina un conjunto de fuerzas que complotaron para hundir la organización. Ese empeño lo comparten “el PP, Vox y Ciudadanos así como todos sus satélites mediáticos … las izquierdas territoriales … la patronal, parte de la Iglesia … y los veteranos del PSOE”.

Como víctima, Monedero es peculiar. A principios de siglo fue, junto con Pablo Iglesias, asesor de Hugo Chávez. Lo sorprendió no solo su perspicacia sino sobre todo “el amor a un pueblo, cosa que yo no había visto nunca con tanta pasión en un líder”. Crítico acérrimo del servicio militar en su país, acabó colaborando con un militar, “que es lo contrario de lo que yo deseo en una sociedad futura … (aunque) hacen falta ejércitos populares y comprometidos con el pueblo”. Se calcula que Monedero cobró por servicios al chavismo cerca de un millón de euros y otro medio millón por asesorar a Bolivia, Nicaragua y Ecuador en el desarrollo de una comunidad latinoamericana con moneda única. A finales de 2022, las declaraciones ante la Audiencia Nacional de Hugo el Pollo Carvajal, exjefe de la inteligencia militar de Venezuela, y otros testigos protegidos llevaron a la apertura de una causa contra Monedero por presuntos delitos de falsedad y blanqueo de capitales. El mismo Pollo había asegurado que el fundador de Podemos recibió del secretario de Nicolás Maduro, en un hotel de Caracas, 600.000 euros.

El calibre de las acusaciones, el monto de los negociados, sumados a la actitud displicente con votantes que apenas ganan salario mínimo, también contribuyeron al ocaso de Podemos. Se requiere una mezcla de cinismo e ingenuidad para pensar que un político puede hacer lo que le plazca sin repercusiones negativas.

Los demagogos de izquierda no son los únicos que atentan contra la democracia. Actualmente, en Europa, “el populismo de derecha es una amenaza mayor que el de izquierda”. En América Latina, sin embargo, el turno es para visionarios progres y voluntaristas que buscan dar lecciones sobre lo que sea a sociedades bien educadas, igualitarias y con instituciones consolidadas.

Gracias a sus inicios en la política como dirigente sindicalista, paradigma del negociador duro, Luiz Inácio Lula da Silva pretende liderar un grupo de países para alcanzar la paz global desarmando a Vladimir Putin en una mesa de diálogo.

En el caso de Gustavo Petro, la “sensación de todopoderoso que lo llevó a una actitud soberbia” es no sólo con el Congreso sino en varios frentes. Se puede oír y leer varias veces su conferencia en Stanford sin entender aquel “reflejo químico en la atmósfera de la acumulación ampliada de capital” que llevará a la extinción de la humanidad. Más tangible es la idea del “capital fósil” que sobresale del discurso. La noción fue promovida hace años por Andreas Malm, profesor de ecología humana en la Universidad de Lund, Suecia. Este autor marxista retoma el papel crucial de la máquina de vapor, alimentada con carbón, que se impuso no por barata y abundante sino porque flexibilizaba la localización de la manufactura en los centros urbanos con abundante mano de obra sin restricciones de horario. Atrás quedaron los molinos de agua, energía limpia, utilizados hasta entonces por los textileros. Este ensayo histórico concluye que bajar la temperatura global requiere un “derrocamiento radical” del orden económico.

Esa recomendación la precisa y profundiza el mismo Malm en su libro Cómo dinamitar un oleoducto, cuyo mensaje es simple, contundente: ¿por qué los ambientalistas no hemos ido más allá de la protesta pacífica? Y no se refiere simplemente a marchar con pancartas. Lo pacífico incluye bloqueos al transporte, saboteos a la producción por varios días o roces con la policía.

Fácil sospechar que durante su extraña intervención el presidente de la paz total estaba pensando en su gran piedra en el zapato, el Eln, una guerrilla especializada en dinamitar oleoductos y cobrar peaje por no hacerlo. Imposible no recordar que, a pesar de Lula, la comunidad internacional enfrentada a Putin bajo la dirección de la OTAN está poco dispuesta a negociar con guerreros políticos y terroristas. Y que incluso en Colombia tales deslices tendrán un enorme costo político que Petro no debería, como hace Monedero, endilgarles a sus seguidores arrepentidos ni a la caverna derechista.

