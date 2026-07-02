Socialismo, solidaridad, corrupción y desastres naturales

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Datos simples desnudan el falso altruismo de algunos líderes socialistas. Gustavo Petro, por ejemplo, tardó 22 horas, “casi un día, en expresar su solidaridad a los venezolanos”. Fuera del crudo, “Colombia siempre ayudará a Venezuela y al revés”, el mensaje iba dirigido a Donald Trump, para que levantara ”sanciones y bloqueo”. Esto a pesar de que este manifestara, la misma noche de la tragedia, que en su país, meca del individualismo, estaban “listos, dispuestos y capacitados” para ayudar. No fue simple retórica: a los dos días llegaban las ayudas. Otro presunto egoísta, Abelardo de la Espriella, también a las pocas horas, expresó su “solidaridad con el hermano pueblo venezolano”. Entretanto, varios días después del cataclismo, Iván Cepeda, adalid del pueblo desdichado en Colombia y el mundo donde, según él, “la solidaridad no tiene fronteras”, seguía callado.

Hay antecedentes a la tara del Socialismo Siglo XXI de anteponer consideraciones políticas e ideológicas al flujo de ayuda humanitaria ante catástrofes naturales. A finales de 1999, en la tragedia de Vargas, cerca de Caracas, lluvias torrenciales provocaron espantosos derrumbes que destruyeron comunidades enteras en la misma zona afectada por los recientes terremotos. Las estimaciones variaron entre 10 y 30 mil víctimas. Con una negativa previa a que EE. UU. entrara al espacio aéreo venezolano para vuelos antidrogas y a pesar de su estrecha alianza con la Cuba castrista, el gobierno de Hugo Chávez aceptó el envío de helicópteros, aviones y unos 120 militares con suministros y equipo. Poco después, sin embargo, el gobierno rechazó dos buques con 450 ingenieros militares, marines y maquinaria pesada para labores de rescate y reconstrucción de carreteras. El comandante manifestó no necesitar más personal ni equipo: era “una cuestión de soberanía”. Quedaron sospechas de interferencia castrista sobre esa decisión.

Poco antes de la tragedia, se había celebrado el referéndum aprobatorio de la Constitución impulsado por Chávez. Hay quienes atribuyen parcialmente a ese evento la lentitud del plan de evacuación. “Toda la policía estaba en los centros de votación… La respuesta fue lenta”. Además, en la reconstrucción tras el desastre, se hizo manifiesta la corrupción, primero como falta de transparencia en la ayuda con fondos provenientes del extranjero. En noviembre de ese año, el nuevo canciller había presentado la posición oficial sobre el problema. Reconocía la existencia de “corrupción sistémica”, pero declaraba que “la ética jugará un papel central en la vida de nuestra sociedad”. Aclaraba que, aunque esa lacra existe en regímenes autoritarios o en democracia, “es más perversa en democracia, ya que requiere la complicidad de muchos”. Esas afirmaciones resultaron proféticas.

Por desidia o malos manejos, “no solamente la población construye donde no debe, también el mismo Estado. La Misión Vivienda construyó edificios en zonas expuestas a ser afectadas por los aludes torrenciales…“. La mancha urbana de Vargas se fue reconstruyendo en estos veinte años en los mismos espacios afectados en el ’99”. Cabe destacar que en esta tragedia se desafió el dogma que “los más golpeados son los sectores populares o de bajos ingresos”. Tras los derrumbes se crearon la “Autoridad Única de Venezuela” (AUV) y CORPOVARGAS, con presidente y junta directiva nombrados por el Ejecutivo nacional que por lo tanto hacían parte del chavismo. Uno de sus primeros responsables, el general Alejandro Volta Tufano, ha sido considerado “poco transparente, irresponsable”, alejado de los fines de la corporación, con obras incompletas y posible enriquecimiento personal. En 2005, un ministro de Chávez, coordinador de la AUV, acusó públicamente a la Corporación de “obras mal hechas” y de “falsear datos sobre la cantidad de agua caída”.

Hace unos días Colombia desplegó “su máxima capacidad de búsqueda y rescate para apoyar la emergencia en Venezuela”. La misión humanitaria con más de 60 rescatistas especializados del Ejército, Armada, Policía, Defensa Civil, Bomberos y Cruz Roja estará coordinada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). A principios de 2024, en dicha entidad estalló uno de los mayores escándalos de corrupción del Gobierno del Cambio. Se malversó la compra de 40 camiones cisterna por un valor cercano a los 14 millones de dólares actuales. Según confesaron Olmedo López (exdirector) y Sneyder Pinilla (exsubdirector), se usaron varios miles de millones de pesos “para la financiación ilegal de campañas políticas, a cambio de decisiones en el legislativo” o para “atender falsas emergencias en distintos municipios” y sobornar congresistas de la Comisión de Crédito Público. Tanto López como Pinilla como Víctor Meza, otro exsubdirector, tenían investigaciones por irregularidades cometidas antes de trabajar en UNGRD. ¿Quién los puso allí? “‘Financiación, campaña presidencial, Cámara y Senado… eso es otro mundo”. Al parecer no llegaron para aprender sino para hacer lo que ya sabían. Una situación peor que el chavismo en CORPOVARGAS.

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