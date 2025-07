Sueños y revoluciones desde arriba, curiosidad y diagnóstico desde abajo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Al posesionarse Gustavo Petro, Hernando Gómez Buendía proclamó: “el proyecto Petro-Márquez es una revolución cultural. Pasamos de gobiernos de técnicos obtusos a uno de intelectuales e idealistas”. Compartía ese sueño, pero advirtió: “un sueño mal conducido puede acabar en desastre”.

Después de Patricia Ariza e Ignacio Zorro, en agosto de 2023, Juan David Correa fue nombrado ministro de Cultura. Duró 18 meses y renunció súbitamente. Una entrevista a Vera Grabe revela lo que la izquierda democrática y mentalmente desarmada piensa de una “revolución cultural”, o al menos de “políticas” al respecto.

Tras reconocer a Colombia como “intercultural, (con) diversidad intelectual y humana muy grande…”, Grabe destaca la necesidad de “cambiar la mentalidad… Cultura no es sólo costumbres, tradiciones, artes, sino el conjunto de la mentalidad… Es entender educación (como) familia, trabajo, organización social, barrio, comunidad…”. Entusiasmado, Correa imagina un Ministerio de la Cultura de Paz con “un Instituto Nacional de las Artes que se ocupe de las convocatorias, de la acción de los artistas, ser un brazo ejecutor de dineros… transversalizar esta acción… Falta entender que la transformación cultural es definitiva para cualquier acción, en transporte, militar, acción exterior…”.

El objetivo explícito es cambiar mentalidades, donde sea, transversalmente. El silencio sobre cómo lograr esa mágica metamorfosis de la diversidad cultural colombiana genera la inquietud sobre el eventual denominador común. ¿Lo definirá un líder visionario e infalible? Preocupa que burócratas estatales, incluso orientando las artes, fijen prioridades no “compartimentalizadas” ni neoliberales sino basadas en la voluntad popular. ¿Seguirán indicaciones y caprichos del mismo caudillo mesiánico? Después podrían confundir desacuerdos con odio o enemistad para proceder a perseguir la oposición y la codicia capitalistas.

El carácter poco democrático de ese cambio cultural desde el Olimpo, contrasta con otro enfoque para los asuntos culturales. Primero, de Perogrullo, toca observar y comprender las diferencias históricas y culturales en un país tan diverso. Segundo, se debe analizar cómo esas discrepancias afectan la manera de relacionarse, coordinar, intercambiar, producir. Es lo que expone Juan Luis Mejía, ex rector de EAFIT, en una entrevista sobre las peculiaridades antioqueñas. Eso mismo hizo magistralmente hace décadas, para varias regiones del país, Virginia Gutiérrez.

“La sociedad española que vino a América era absolutamente jerarquizada: el Rey, los 25 grandes, la nobleza, la hidalguía y el pueblo llano”… Los conquistadores aspiraban a ser hidalgos, hijos de algo. “No venían por tierra sino por oro y quien les trabajara”. En Antioquia, la población indígena desapareció rápido, por dispersa y propensa a nuevas enfermedades. Pero había oro. Aunque convenía ser hidalgo para no trabajar con las manos, un oficio vil, ni pagar impuestos, en Antioquia tocó hacerlo, por el oro. En cartas de estos aventureros se lee, “por favor que mi familia no se entere que he tenido que trabajar”.

Mejía plantea que los antioqueños “no nos podemos entender sin la fiebre del oro”, que aún persiste y ayudaría a explicar, por ejemplo, la violencia en Buriticá. También enumera singularidades paisas como el temprano desarrollo del mercado crediticio, de las sociedades accionarias, de prácticas contables y administrativas, con hijos de empresarios educados en Inglaterra, llegada de europeos que entrenaron mano de obra local y luego establecieron alianzas matrimoniales con las élites y un largo etcétera de prácticas, costumbres y saberes en las que Antioquia fue precursora. Donde hubo tradición colonial más fuerte se mantuvo la mentalidad poco innovadora de tener “quien me trabaje”.

Mejía no es sólo historiador o rector. Como Correa, trabajó en el sector cultural. Dirigió la Biblioteca Piloto de Medellín, la Nacional en Bogotá, la Cámara Colombiana del Libro y transformó EAFIT. Siendo director de Colcultura lideró la creación del Ministerio de Cultura que tuvo bajo su responsabilidad.

Incluso deseando un Cambio, muchos preferiríamos que su componente cultural estuviese coordinado por alguien pragmático como Mejía, buen armador de equipos, con curiosidad inagotable, que celebre la iniciativa individual y el emprendimiento. Sería arriesgado un voluntarista como Correa, aferrado a la narrativa simplista de castas coloniales opresoras, obsesionado por financiar lo colectivo con fondos públicos, pero acrítico de cómo los despilfarra la nueva izquierda corrupta tolerada por Petro. Desde que este soñador frustrado dejó el gabinete, el visionario bolivariano rabiosamente intolerante a cualquier desacuerdo escaló sus descaches a niveles inauditos. Marginó a quien le ayudó a ganar las elecciones, nombró jefe de despacho a un fanático de la reelección, acordó una “zona binacional” que legitima al dictador Maduro y trata a los medios como meros contratistas del gobierno cuyas concesiones puede terminar unilateralmente.

Del ex zar del cambio cultural cabía esperar un mínimo reproche al líder. Gómez Buendía se volvió escéptico: el presidente “ya no espera lograr cambios”. Esteban Piedrahita, director de ICESI, otra escuela de negocios, curioso por su región, el Valle, ofrece algo de sosiego: “la geografía nos ha hecho inmunes a la dictadura”.

Ver más…