De nuestra historia de seguridad con Estados Unidos y otros demonios

En la mañana del 11 de noviembre, la periodista Natasha Bertrand, de la cadena de noticias CNN, reveló que el Reino Unido dejó de compartir servicios de inteligencia con Estados Unidos sobre embarcaciones en el Caribe porque no quieren ser cómplices de los ataques militares estadounidenses. Pocas horas después, el presidente Gustavo Petro, en su estilo arrebatado y poco diplomático, citó la noticia de Bertrand y, en la misma dirección británica,