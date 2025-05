Bloqueados

“La actuación de Efraín Cepeda en el hundimiento de la consulta popular es escandalosa”: Nicolás Rodríguez Foto: Mauricio Alvarado Lozada

“Es posiblemente el hombre que más mermelada ha recibido en la historia de Colombia”: Pastrana sobre Cepeda (80 mil votos en 2010, 90 mil en 2014, 124 mil en 2018, 130 mil en 2022).

La actuación de Efraín Cepeda en el hundimiento de la consulta popular es escandalosa. Así lo explicó Iván Cepeda, por escenas. Primer acto: “alteración arbitraria del orden del día”. Segundo acto: “votación atropellada y autoritaria: sin dar tiempo a que se desarrollara la votación de la proposición de la consulta popular, la cerró apresuradamente, y de inmediato levantó la sesión”. Según Clara López Obregón: “Cerró la votación cuando llevaba ventaja el No”.

Escandalosa actitud entonces, por lo déspota y por lo mañosa, pero, en el país de las jugaditas, es por sobre todo predecible. “Este es un escenario clave para liderar la agenda legislativa”: palabras proféticas de Efraín Cepeda tras llegar a la presidencia del Senado. Confeccionada la trampa denunciada por Iván Cepeda, Clara López y muchos más, el igualmente previsible llamado “a la calma” del presidente del Senado es el equivalente a las tristes celebraciones que se escucharon en el recinto, entre aplausos y abrazos de los Migueles Uribes.

“Es el momento de respetar las instituciones y la democracia” anuncia Efraín Cepeda desde sus redes sociales, con la franqueza y honorabilidad que lo caracteriza. Y el sainete continúa: “Lo que queda claro es que en el Congreso queremos una laboral. Hoy se revivió”. La misma reforma que no quisieron discutir cuando pudieron y sobre la que tampoco permiten que la ciudadanía interesada se pronuncie.

El cuadro costumbrista no estaría completo sin los calificativos del ahora ministro Armando Benedetti, quien no bajó al presidente del Senado de “malandrín”. Benedetti, el mismo embajador del “Ustedes me joden a mí, yo los jodo a ustedes, pero se caen las Torres Gemelas”, que fue como se refirió a la información que supuestamente tiene sobre financiación ilegal de la campaña presidencial de Petro.