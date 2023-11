Una voz pausada para seguir en libros, columnas de opinión y entrevistas es la del historiador israelí Omer Bartov. El profesor Bartov nació y vivió en Israel y ahora es especialista en el Holocausto y los estudios sobre genocidio en la Universidad de Brown de los Estados Unidos. Su punto de vista difícilmente podría ser considerado el de un antisemita.

Y sin embargo, como tal lo han rotulado. En particular, después de firmar en compañía de más de 700 académicos una carta titulada “El elefante en el cuarto”, en la que se trazaba un vínculo entre el intento del primer ministro Netanyahu de reformar el Poder Judicial de Israel y el deseo de continuar con la ocupación de territorios palestinos. En la carta también describieron la ocupación israelí de Cisjordania como un régimen de apartheid y aun así fue firmada por voces consideradas conservadoras.

Todo esto, con anterioridad a los hechos del 7 de octubre perpetrados por Hamás. Sobre este episodio, Bartov afirmó que se trató de un ataque terrorista, un crimen de guerra y un crimen contra la humanidad. Resaltó su propósito genocida, como quiera que la intención de Hamás era reemplazar al Estado de Israel por un Estado islamista palestino.

Como era de esperarse, Bartov también ha denunciado la desproporcionada reacción militar del Estado de Israel, así como el desplazamiento de los habitantes de Gaza, la destrucción de sus casas (a dónde van a regresar, se pregunta) y el lenguaje utilizado por los líderes israelíes (“el aplanamiento de Gaza”, “vamos a remover a la población”, “estamos peleando con animales”).

Sobre si se trata o no de un genocidio, es decir, sobre si estamos ante la matanza de miembros de un grupo nacional, étnico, racial o religioso, perpetrada con la intención de destruirlo total o parcialmente, Bartov explica que todavía no. Pero deja entrever que si no se hace algo para detener a quienes lideran Israel con rabia y venganza, hacia allá vamos.