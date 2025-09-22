No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Estados Unidos: otro caso de estudio

Nicolás Rodríguez
22 de septiembre de 2025 - 05:07 a. m.
“La segunda administración de Trump ha sido tan autoritaria como pocas repúblicas bananeras”: Nicolás Rodríguez
Foto: EFE - Aaron Schwartz / POOL

Según el profesor estadounidense Steven Levitsky y quienes participan de las discusiones sobre el ocaso de las democracias y los regímenes liberales hay una figura que ni es perro ni es gato: el autoritarismo competitivo. Aplica para los casos en que las elecciones políticas existen pero la manipulación es notoria. Desde Putin hasta Chávez y Fujimori, pasando por la Turquía de Erdoğan.

Sobre la escogencia de los casos de estudio entre comparatistas suele haber debates igualmente relevantes que cuestionan los puntos ciegos, los sesgos y prejuicios desde donde arrancan las premisas. Por lo general, la clasificación de autoritarismo...

