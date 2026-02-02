Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Opinión
Columnistas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Frenar a Cepeda

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Nicolás Rodríguez
Nicolás Rodríguez
02 de febrero de 2026 - 05:05 a. m.
“La idea de frenar a Cepeda, excelente candidato (...) nos lleva directamente a la caída de los gringos bajo Trump”: Nicolás Rodríguez
“La idea de frenar a Cepeda, excelente candidato (...) nos lleva directamente a la caída de los gringos bajo Trump”: Nicolás Rodríguez
Foto: EFE - Victor Lerena

Antes de ir a Colombia conviene darse una pasada por los Estados Unidos, cuyo sistema político ha sido vendido desde hace tanto tiempo como excepcional.

No se trata únicamente de la violencia explícita que todos hemos visto en Minneapolis tras el asesinato de dos ciudadanos a tiroteo puro y duro por parte de los gorilas encapuchados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), o de las protestas que parecería que lograron una pausa. No es la primera muestra de desproporción, matoneo estatal y deriva autoritaria. Tampoco será desafortunadamente la última.

Lo que sí pasa de agache entre tanto desmadre,...

Nicolás Rodríguez

Por Nicolás Rodríguez

Conoce más

Temas recomendados:

Iván Cepeda

Estados Unidos

Donald Trump

Minneapolis

Elecciones 2026

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.