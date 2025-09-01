No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Iván Duque, emprendimiento y genocidio

Nicolás Rodríguez
01 de septiembre de 2025 - 05:05 a. m.
“Ese es Iván Duque y ese es su liderazgo. La hipocresía es permanente”: Nicolás Rodríguez
Foto: EFE - @IvanDuque

A Iván Duque nada le gusta más que vanagloriarse de sus travesías por el mundo. Nunca se le ve tan contento (obviemos lo bochornoso que es su paso por los tornamesas) como cuando hace alarde de su tránsito por alguna universidad extranjera, ojalá taquillera y que suponga algún prestigio. Si anteriormente la farsa era con Harvard y sus cursillos de días vendidos como sesudas especializaciones, ahora la agarró contra Oxford.

El título de su nuevo libro es una genialidad que lo reúne todo: Fuerza y verdad. Conversaciones en Oxford sobre el futuro del humanismo.

Conversaciones sobre el humanismo, dice, que lo mismo podrían ser...

