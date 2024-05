La verdad total del presidente ni es verdad, ni es total 

La crítica a la justicia transicional no debería ser motivo de tanta crispación. La teoría presidencial de la asimetría que habría en el trato judicial que reciben militares y excombatientes frente al de ciudadanos comprometidos en hechos de violencia, pero sin tribunal alguno que los obligue a dar sus verdades, merece ser tenida en cuenta. El debate sobre terceros involucrados (políticos, empresarios, multinacionales, etc.) no es intrascendente.