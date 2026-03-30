Periodicazo a los falsos positivos

“Un periodicazo más y entraremos a extrañar el coscorrón de Vargas Lleras”: Nicolás Rodríguez Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Con un gesto espontáneo, Juan Daniel Oviedo, la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, puso a más de uno a repartir periodicazos. Se les usa aparentemente para llamar la atención acerca de algo. En poco tiempo, lo que era un acto intrascendente pasó a convertirse en una estrategia de comunicación política. Casi podría decirse que estamos en los predios de Mockus, sin la cultura ciudadana y más cerca de los regaños con que algunos educan a sus mascotas. ¡Ahí no, Trosky! ¡Con eso no se juega, Melcocha!

El periodicazo es ligero y efectivo, pero se presta inevitablemente para escenas bochornosas. Los de la Gran Consulta no tardaron en buscarlo. El video en el que cinco risueños señores encamisados reparten periodicazos ya es una lamentable pieza viral que recordaremos con humildad y resignación. Periodicazo a los corruptos (Cárdenas), a los odios (Peñaloza), al centralismo (Gaviria), a la Paz total (Galán), al clasismo (Luna): uno a uno, repiten su consigna forzados a seguir haciendo el ridículo. Un periodicazo más y entraremos a extrañar el coscorrón de Vargas Lleras.

Oviedo supo darle un periodicazo a Gustavo Petro por lo anticuadas y estigmatizantes que suelen ser algunas de sus maneras (“plumas y lentejuelas”). Periodicazo para esto y aquello. Periodicazo en la calle para entregar volantes. “Se viene el Tour #Periodicazo 2026. Menos pelea, más país” tuiteó Oviedo desde su cuenta personal. “Periodicazo para que le pegue al que se esté portando mal” le dice Valencia a una ciudadana que pasa en su carro por donde ella camina con su comitiva. “Colombia debe aprender que sumar es más fácil que dividir. ¡Periodicazo al que no entienda!”, agrega Oviedo para explicar lo inentendible.

Después de todo, sumar sí puede ser más fácil que dividir… pero más fácil aún sumarse al uribismo del que siempre se hizo parte. En fin, periodicazo. De hecho, tres periodicazos le da Oviedo en entrevista con la revista Cambio a su coequipera por la bobadita de haber propuesto sin chistar un apartheid para el Cauca que sirviera de solución final al problema de los indígenas en el Cauca.

Periodicazo, tendrá que agregar ahora y de nuevo para Paloma, esa traviesa, que como dice una cosa dice otra. Su última pilatuna: que “ante el asesinato de Miguel Uribe aquí sí hay una responsabilidad del Senador Iván Cepeda frente a la que él tiene que responder”, repitiendo a rajatabla las acusaciones sin sustento de Álvaro Uribe, su padre (sus palabras, no las mías). Acá ya estamos en los ultra conocidos caminos del uribismo puro y duro de la extrema derecha. Son las mismas formas de proceder de siempre.

Por mucho amable periodicazo que le quieran meter al momento electoral seguimos en el uso de la violencia para enlodar al contrincante. Y que pase lo que tenga que pasar. Camuflar el pasado y la esencia del proyecto político que encarna Paloma en tanta tramposería (el periodicazo es apenas un ejemplo) es, desde luego, posible. Pero no quita que sigamos ante la heredera de una forma de hacer y pensar la política.

Periodicazo a los falsos positivos, falta que digan.