Una linterna llamada Mamdani

El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, nació en Uganda, es de origen musulmán y se autodenomina como socialista demócrata. Como bien lo explicó un comentarista: ganó siendo todo lo que se dijo que era Barack Obama. Y ello en la ciudad del 11 de septiembre y la islamofobia que le siguió a la guerra contra el terror. Un socialista en la capital del capital… Más encima a la corta edad de 34 años.

Entre sus principales críticos están los que cuestionan su experiencia y lo consideran incapaz de manejar las finanzas de la ciudad más grande de los Estados Unidos: una cosa es el activismo y otra la administración (aunque se suele omitir que pasó por la Asamblea del Estado de Nueva York). Ante sus abiertas críticas al gobierno de Netanyahu en Israel, el contrincante en el partido demócrata lo tildó de antisemita. Se le llegó a acusar entre amigos igualmente demócratas de defender la lucha islámica armada a nivel internacional.

El progresismo que encarna Mamdani, la agenda denominada woke que Trump y sus ideólogos han sabido sabotear, distorsionar, resignificar e instrumentalizar, llevó a variopintas caricaturas bastante predecibles. La suya sería una política de las quejas, o los quejidos. Sobre las posturas económicas prometidas para hacer de Nueva York una ciudad más asequible (congelar alquileres, guardería universal, buses públicos gratuitos), los comentarios más conservadores arrancan en que son fiscalmente inviables y de ahí a transitan a que son radicales e irrealizables. Si en algunos países de Europa no pasarían de medianamente reformistas, en palabras de Trump su promotor no es ningún socialista, es un comunista.

En fin, en torno al futuro alcalde por cada duda razonable han habido decenas de improperios y ridiculizaciones. La pregunta que quizás habría que hacerse, entre tanto, es qué tanto podrá hacer Mamdani para frenar el creciente autoritarismo de Trump. Ese no será propiamente su trabajo, pero hasta qué punto no fue también para eso que lo eligieron, con votaciones históricas. Si su candidatura en redes sociales con mensajes en español y una sonrisa ya eran un modesto bálsamo en los oscuros tiempos de la oficina encargada de perseguir migrantes a las patadas y entre capuchas, su elección como alcalde con considerables poderes es algo aún más definitivo. Por encima de un respiro o un momento de sanación, una linterna.

Lo que pueda significar para la región la llegada de un aire tan fresco no será probablemente demasiado inicialmente. Aún y si el gobierno de Trump sigue empecinado en las ejecuciones extrajudiciales del Caribe y el Pacífico como una forma más de hacer política teatral para sus bases y pese a la reciente derrota de su colectividad política, alguna oposición creíble y hasta ahora silenciada pueda que se geste con Mamdani. Por ahí andan detrás, impulsando, Bernie Sanders y Alexandria Ocasio–Cortez. El solo hecho de demostrar que se podía ganar y en grande, yendo de puerta en puerta y con un mensaje real de posibilidades frente al fascismo (de los marcos Rubio y los bernies Moreno que otros quieren condecorar), ya es de aplaudir con los pies.

Pero el alcalde quiere más. Durante su discurso recordó las palabras del ahora derrotado ex gobernador Andrew Cuomo: “se hace campaña en poesía, pero se gobierna en prosa”. Siendo así, cerró Mamdani, “que la prosa que escribamos siga rimando”.