¿Hollywood está haciendo lo suficiente para reducir sus emisiones de CO2?

Desde hace casi dos décadas, Hollywood —epicentro global de la industria cinematográfica— ha empezado a tomar medidas ambientales. Uno de los pasos más importantes fue la creación de la Sustainable Entertainment Alliance (antes Green Production Guide), fundada por tres productoras —Lydia Dean Pilcher, Mari Jo Winkler y Katie Carpenter— quienes, preocupadas por el impacto ambiental del cine, unieron fuerzas para impulsar prácticas más responsables. Hoy, esta iniciativa reúne a gigantes como Amazon MGM Studios, Netflix y Disney.

Aunque para muchos en Colombia y Latinoamérica esta conversación parezca reciente, en otros mercados viene transformando gradualmente un sector intensivo en recursos. Un ejemplo es House of the Dragon, rodada en el Reino Unido por Warner Bros. Discovery, que sustituyó iluminación halógena por LEDs de bajo consumo. El cambio es relevante: un set sin esas luces puede requerir hasta un 70 % más de energía, aumentando la dependencia de generadores diésel.

Otros estudios audiovisuales como Amazon MGM o NBCUniversal también han renovado su infraestructura. Algunos atribuyen este cambio a la influencia de Al Gore y su documental Una verdad incómoda, que promovió la idea de que incluso cambiar una bombilla puede marcar la diferencia. Aunque esa visión optimista ya no alcanza para revertir los daños globales, Hollywood ha avanzado más allá del gesto simbólico. Hay compromisos concretos para reducir emisiones y lograr la neutralidad de carbono hacia el 2040.

Entre las estrategias adoptadas destacan la reducción del desperdicio de alimentos —un problema global que representa entre el 8 y 10 % de las emisiones de gases de efecto invernadero— junto con la reutilización de materiales como madera en los sets y el uso de vestuario de segunda mano para favorecer la economía circular.

El mayor reto sigue siendo la producción de energía limpia. Muchos estudios buscan América Latina por sus costos competitivos y paisajes únicos. Pero surge la pregunta: ¿están nuestras industrias locales preparadas para una producción ambientalmente responsable? ¿Contamos con mecanismos para garantizar energía 100 % renovable y satisfacer los estándares exigidos por los grandes estudios?

Los objetivos ambientales de Hollywood están trazados y cada vez más alineados con marcos regulatorios internacionales. Ahora, el desafío recae en las industrias locales: ya no basta con ofrecer incentivos fiscales o locaciones espectaculares. La competitividad se medirá también por la capacidad de reducir la huella de carbono, garantizar energías limpias y operar bajo principios de sostenibilidad circular.

Y aunque no se puede asegurar si los esfuerzos son suficientes para reducir los costos ambientales, lo que es seguro es que el cine del futuro no solo debe emocionar en pantalla, sino también demostrar que puede hacerse sin hipotecar el planeta.