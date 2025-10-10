El dinero evoluciona, no se revoluciona

El dinero es un bien demasiado público y una preocupación demasiado importante para la seguridad nacional como para dejarlo en manos de actores privados, anónimos y descentralizados.
Fotografía de referencia, que muestra un billete de dólar estadounidense y un hombre caminando frente a una casa de cambio en Guadalajara, México. EFE/ Francisco Guasco
Foto: EFE - Francisco Guasco
¿Qué es lo que depara el futuro para el dinero y los sistemas de pago? Aunque seguramente contará con tecnologías inéditas, prever el panorama completo requiere de un contexto histórico.
Tradicionalmente, los sistemas monetarios y de pago han funcionado con una combinación de dinero base (emitido por un banco central) y dinero del sector privado, normalmente emitido por bancos comerciales a través de depósitos a la vista, tarjetas de crédito, etc. Dado...
Por Brunello Rosa**
