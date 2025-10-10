Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Opinión
Columnistas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El dinero evoluciona, no se revoluciona

Nouriel Roubini y Brunello Rosa**
10 de octubre de 2025 - 11:41 p. m.

El dinero es un bien demasiado público y una preocupación demasiado importante para la seguridad nacional como para dejarlo en manos de actores privados, anónimos y descentralizados.

Fotografía de referencia, que muestra un billete de dólar estadounidense y un hombre caminando frente a una casa de cambio en Guadalajara, México. EFE/ Francisco Guasco
Fotografía de referencia, que muestra un billete de dólar estadounidense y un hombre caminando frente a una casa de cambio en Guadalajara, México. EFE/ Francisco Guasco
Foto: EFE - Francisco Guasco

¿Qué es lo que depara el futuro para el dinero y los sistemas de pago? Aunque seguramente contará con tecnologías inéditas, prever el panorama completo requiere de un contexto histórico.

Tradicionalmente, los sistemas monetarios y de pago han funcionado con una combinación de dinero base (emitido por un banco central) y dinero del sector privado, normalmente emitido por bancos comerciales a través de depósitos a la vista, tarjetas de crédito, etc. Dado...

Por Nouriel Roubini

Por Brunello Rosa**

Conoce más

Temas recomendados:

Fintech

Criptomonedas

Billeteras digitales

Medios de pago

Seguridad del dinero

e-CNY

SWIFT

CBDC

Tokens

Flatcoins

Venmo

Bre-B

PayPal

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.